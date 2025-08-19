Véget ért a találkozó a Fehér Házban – Itt van Donald Trump bejelentése

Donald Trump amerikai elnök saját közösségi oldalán, a Truth Socialön összegezte a hétfői, Fehér Házban folytatott csúcstalálkozó fontosabb tanulságait.

Az amerikai elnök a posztban felsorolja vendégeinek nevét és titulusát, majd ismerteti a témákat, melyekről egyeztettek.

Elmondása szerint szó volt az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról, melyeket elképzelése szerint európai országok nyújtanának, az USA-val való koordináció mellett.

Hangsúlyozta: mindenki „boldog”, mert felcsillant a béke lehetősége Oroszország és Ukrajna közt.

Ismertette: felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt (állítása szerint a találkozó után),

majd megkezdte az egyeztetést egy Zelenszkij-Putyin találkozóról.

Ezután a következő lépés az lenne, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Putyin találkozóján maga Trump is részt venne.

Ez nagyon jó volt, egy korai lépés a háborúnak, ami majdnem négy éve tombol”

– írja.

Ismertette: JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter, valamint Steve Witkoff különleges küldött koordinálnak majd innentől Oroszországgal és Ukrajnával.

Az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról semmilyen konkrétumot nem tett közzé az amerikai elnök, holott ezt ígérte a nap folyamán, a Zelenszkij elnökkel folytatott találkozó során.

A hétfői találkozó legnagyobb áttörése végül nem az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákkal kapcsolatosan történt, hiszen erről végül semmilyen információt nem tudott meg a nyilvánosság.



Jó esély van rá, hogy nem sikerült olyan megállapodást kötni erről, amely Ukrajnának, Európának, az USA-nak és nem mellesleg Oroszországnak is elfogadható.



Az viszont komoly eredménynek mondható, hogy nagyon úgy fest, összejön a Putyin-Zelenszkij találkozó; korábban mindkét elnök elzárkózott attól, hogy a másikkal

tárgyaljon.



Mindettől függetlenül a háború rövidtávú lezárása még közel sem borítékolható - nem elég ugyanis ehhez az, hogy elnöki szintű találkozóra kerül sor - kompromisszumra kell jutni olyan kérdésekkel kapcsolatosan is, mint a Donbasz-régió sorsa, az Azovi-tenger partszakasza, a Krím, az ukrán haderő méretének potenciális korlátozása vagy az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák.



Jó hír, hogy legalább az érdemi tárgyalások most végre elkezdődnek.





Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images