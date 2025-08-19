Véget ért a találkozó a Fehér Házban – Itt van Donald Trump bejelentése

Az amerikai elnök a posztban felsorolja vendégeinek nevét és titulusát, majd ismerteti a témákat, melyekről egyeztettek.
Elmondása szerint szó volt az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákról, melyeket elképzelése szerint európai országok nyújtanának, az USA-val való koordináció mellett.
Hangsúlyozta: mindenki „boldog”, mert felcsillant a béke lehetősége Oroszország és Ukrajna közt.
Ismertette: felhívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt (állítása szerint a találkozó után),
majd megkezdte az egyeztetést egy Zelenszkij-Putyin találkozóról.
Ezután a következő lépés az lenne, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Putyin találkozóján maga Trump is részt venne.
Ez nagyon jó volt, egy korai lépés a háborúnak, ami majdnem négy éve tombol”
– írja.
Ismertette: JD Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter, valamint Steve Witkoff különleges küldött koordinálnak majd innentől Oroszországgal és Ukrajnával.
Az Ukrajnának ígért biztonsági garanciákról semmilyen konkrétumot nem tett közzé az amerikai elnök, holott ezt ígérte a nap folyamán, a Zelenszkij elnökkel folytatott találkozó során.
A hétfői találkozó legnagyobb áttörése végül nem az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciákkal kapcsolatosan történt, hiszen erről végül semmilyen információt nem tudott meg a nyilvánosság.
Jó esély van rá, hogy nem sikerült olyan megállapodást kötni erről, amely Ukrajnának, Európának, az USA-nak és nem mellesleg Oroszországnak is elfogadható.
Az viszont komoly eredménynek mondható, hogy nagyon úgy fest, összejön a Putyin-Zelenszkij találkozó; korábban mindkét elnök elzárkózott attól, hogy a másikkal
tárgyaljon.
Mindettől függetlenül a háború rövidtávú lezárása még közel sem borítékolható - nem elég ugyanis ehhez az, hogy elnöki szintű találkozóra kerül sor - kompromisszumra kell jutni olyan kérdésekkel kapcsolatosan is, mint a Donbasz-régió sorsa, az Azovi-tenger partszakasza, a Krím, az ukrán haderő méretének potenciális korlátozása vagy az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák.
Jó hír, hogy legalább az érdemi tárgyalások most végre elkezdődnek.
Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg via Getty Images
Trump váratlanul felhívta Putyint a Fehér Házban zajló csúcstalálkozón (2.)
Senki nem érti, mi történt.
Trump már látja a háború végét, de lehet, hogy van egy komoly probléma a Fehér Házban történtekkel
Ez így nem valószínű, hogy közelebb hozza a háború végét.
Még véget sem ért a Trump-Zelenszkij csúcs, az oroszok azonnal visszadobták az elnök ötletét
Ebből így nehéz lesz békét teremteni.
Megszólalt a Mol a Barátság vezeték elleni támadásról
Dolgoznak a szakemberek.
Radikálisan beavatkozna a választási rendszerbe Trump, eltörölné a levélben szavazást
Átrajzolhatja az amerikai választásokat.
Még csak a szavazatok harmadát számolták meg, de a piac ráugrott a csőd szélén tántorgó országra
Bukhat a baloldali párt.
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Amikor Soros és Trump együtt szív
Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő
Követett részvények - 2025. augusztus
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Stratégiai lehetőség ipari és kereskedelmi vállalkozások számára (x)
Mit bír ki egy tető 2025-ben? (x)
A szélsőséges időjárás nem a jövő problémája, te felkészültél?
Így változtatja meg Újbudát a Metrodom River: nem csak lakások épülnek (x)
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?