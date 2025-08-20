1,7 millió katonát vesztett Ukrajna? Kijev is megszólalt a hihetetlenül magas számokról

Az ukránok szerint az említett szám "Kreml által irányított propagandaoldalaktól" származik, melyek azt állítják, hogy "orosz hackerek betörtek az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának adatbázisába," és állítólagos információkat szereztek "1,7 millió ukrán katona haláláról és eltűnéséről" Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója során.

Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja szerint ez teljesen abszurd álhír.

Azzal érvelnek, hogy Ukrajna függetlensége óta soha nem rendelkezett 1,7 millió fős reguláris hadsereggel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint 2025 januárjában az ukrán fegyveres erők létszáma 880 ezer fő volt.

Az ukrán elnök azt is közölte, hogy az orosz katonai veszteségek háromszor magasabbak az ukrán veszteségeknél.

Az orosz és ukrán harctéri veszteségekről jelenleg egyaránt lehetetlen pontos számokat szerezni, mindkét oldal felnagyítja az ellenséges veszteségeket és kisebbíti saját veszteségeit.

