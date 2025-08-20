1,7 millió katonát vesztett Ukrajna? Kijev is megszólalt a hihetetlenül magas számokról

Az ukránok szerint az említett szám "Kreml által irányított propagandaoldalaktól" származik, melyek azt állítják, hogy "orosz hackerek betörtek az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkarának adatbázisába," és állítólagos információkat szereztek "1,7 millió ukrán katona haláláról és eltűnéséről" Oroszország Ukrajna elleni teljes körű inváziója során.
Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja szerint ez teljesen abszurd álhír.
Azzal érvelnek, hogy Ukrajna függetlensége óta soha nem rendelkezett 1,7 millió fős reguláris hadsereggel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint 2025 januárjában az ukrán fegyveres erők létszáma 880 ezer fő volt.
Az ukrán elnök azt is közölte, hogy az orosz katonai veszteségek háromszor magasabbak az ukrán veszteségeknél.
Az orosz és ukrán harctéri veszteségekről jelenleg egyaránt lehetetlen pontos számokat szerezni, mindkét oldal felnagyítja az ellenséges veszteségeket és kisebbíti saját veszteségeit.
Címlapkép forrása: Portfolio
Megérkezett a jó hír, amire a legtöbb magyar ember várt
Azok viszont rosszul járhatnak, akik a hétre terveztek belföldi nyaralást.
Európa lenne az élharcos? Kína megmutatta, hogyan néz ki az igazi forradalom
Az ázsiai óriás egy hónap alatt lenyomta az EU-t.
Trump a saját maga falklandi háborúját vívja a vámpolitikája terén?
Nagy a hasonlóság Thatcher 1982-es és az USA elnökének mostani fellépése között.
Kiadta a parancsot Izrael: indul a teljes körű katonai invázió
Teljesen megszállják Gázát.
Európába hozzák az egyik legjobb ukrajnai háborús fegyver gyártását
A kontinensen is gyártani fogják az amerikai Stinger rendszert.
Szokatlan objektum száguld a Naprendszer felé, tényleg idegen űrhajó lehet?
Itt van a tudósok álláspontja.
Meglepő nyilatkozat jött Lavrovtól: hátraarcot vett Moszkva Ukrajna jövője kapcsán?
Fontos kérdés tisztázódhat.
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?