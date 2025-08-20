  • Megjelenítés
Azonosítatlan tárgy robbant fel Kelet-Lengyelország felett
Azonosítatlan tárgy robbant fel Kelet-Lengyelország felett

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerdán közölte, hogy tegnap este Kelet-Lengyelországban felrobbant — egy egyelőre azonosítatlan — tárgy, ami akár orosz szabotázsakció vagy csempészdrón is lehet - számolt be a Reuters.

A hadsereg korábbi bejelentése szerint a kukoricaföldön lezuhant és felrobbant tárgy „egy régi légcsavaros motor alkatrésze” lehet. Hangsúlyozták:

az incidens során nem sértették meg Lengyelország légterét Ukrajna vagy Fehéroroszország irányából.

Kosiniak-Kamysz a bejelentés során nem zárta ki, hogy szabotázsakcióról van szó vagy csempészdrónról, amely műszaki eszközöket vagy egyéb árút szállíthatott a frontra. A rejtélyes tárgy körülményeit további vizsgálatokon döntik el.

