Bejelentette Kijev legszorosabb szövetségese: biztosan nem küldenek katonákat Ukrajnába

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerdai sajtótájékoztatóján egyértelműen kijelentette:

Nem küldünk lengyel katonákat Ukrajnába. Ez nem csupán egy hete, hanem már hónapok óta a kormány álláspontja."

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezt a pozíciót nemcsak a kormánykoalíció, hanem a lengyel társadalom is támogatja. Hozzátette, hogy ez az álláspont nem jelenti azt, hogy Lengyelország ne lenne része az Ukrajna támogatására létrehozott nemzetközi koalíciónak.

Más feladataink is vannak, és jelenleg a szövetségeseinkkel való kapcsolatokról van szó, akik teljes mértékben megértik Lengyelország álláspontját"

- magyarázta a tárcavezető.

Lengyelország feladatai között említette a NATO keleti szárnyának védelmét és a lengyel-belarusz határ biztosítását, ahol "folyamatosan 5-6 ezer katona teljesít szolgálatot". Emellett az ország infrastruktúrát és logisztikai támogatást biztosít egy "potenciális békefenntartó misszióhoz".

