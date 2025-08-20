  • Megjelenítés
Biztonsági garanciákról tárgyal a NATO, tör előre az orosz hadsereg a Donbaszban - Háborús híreink szerdán
Biztonsági garanciákról tárgyal a NATO, tör előre az orosz hadsereg a Donbaszban - Háborús híreink szerdán

Washington és európai szövetségesei már a háború utáni időszak biztonsági garanciáit tervezik Ukrajnának: a Pentagon több forgatókönyvet vizsgál, köztük európai csapatok bevetését amerikai irányítás alatt. Eközben, a mai napon a NATO is találkozik, hogy megvitassák a Trump-Putyin találkozó utáni fejleményeket. Eközben tovább folynak a harcok az orosz-ukrán frontvonalakon: az ott harcoló katonák számára a béke szele egyelőre nem hozott enyhülést.
Megszólalt két európai ország Ukrajna biztonsági garanciáiról: ilyen egységeket vetnének be

Svédország is hozzá fog járulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz - jelentette ki szerdán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az SR helyi rádió műsorában.

Bejelentette Kijev legszorosabb szövetségese: biztosan nem küldenek katonákat Ukrajnába

Lengyelország szívesen ad logisztikai támogatást egy Ukrajna területén zajló békefenntartó misszióhoz, viszont nem küld katonákat Ukrajna területére - jelentette az Ukrainszka Pravda.

1,7 millió katonát vesztett Ukrajna? Kijev is megszólalt a hihetetlenül magas számokról

Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja cáfolta azokat az állításokat, melyek szerint az ukrán haderő 1,7 millió katonát vesztett eddig el a frontvonalon - számolt be az Ukrainszka Pravda.

Három települést foglaltak el az oroszok

Elfoglalta az orosz hadsereg Novoheorhijivka települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, valamint Szuheckét és Pankivkát a donyecki régióban - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.

(MTI)

Európába hozzák az egyik legjobb ukrajnai háborús fegyver gyártását

A Raytheon és a Diehl Defence együttműködési megállapodást kötött a Stinger légvédelmi rakéták európai gyártásáról - írta a Defence Blog.

Meglepő nyilatkozat jött Lavrovtól: hátraarcot vett Moszkva Ukrajna jövője kapcsán?

Oroszország támogatja az Ukrajnának adott "megbízható" biztonsági garanciákat – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Kétértelmű utalást tett arra is, hogy lehet, hogy a brit-francia-német biztonsági garanciákat is támogatná Moszkva.

Tusk: nagyon rossz ötlet lenne Budapesten tartani a Putyin-Zelenszkij csúcsot

Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk X-oldalán reflektált a budapesti Putyin-Zelenszkij csúcs lehetőségére: a varsói vezető nagyon nem tartja jó ötletnek, hogy hazánk adjon helyszínt a történelmi találkozónak.

Stratégiai célpontokat támadott Oroszország

Az Interfax orosz védelmi minisztérium nemrég azt közölte, hogy

csapást mértek az ukrán erők egyik stratégiai üzemanyag-ellátására használt kikötői infrastruktúrájára

- közölte a Reuters. A közlemény azonban nem nevezte meg a kikötőt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta, hogy Oroszország csapást mért egy gázelosztó állomásra a déli Odesa régióban.

Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy erői elfoglalták a kelet-ukrajnai Novoheorhiivka, Pankivka és Szuhetsz településeket.

Azonosítatlan tárgy robbant fel Kelet-Lengyelország felett

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerdán közölte, hogy tegnap este Kelet-Lengyelországban felrobbant — egy egyelőre azonosítatlan — tárgy, ami akár orosz szabotázsakció vagy csempészdrón is lehet - számolt be a Reuters.

A fronton még messze van a béke

Oroszország nagy erejű dróncsapást mért a dél-ukrajnai Odesa régióra,

amelynek következtében egy ember megsérült, és nagy tűz keletkezett egy üzemanyag- és energetikai létesítményben - írta meg a Reuters az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat közlése alapján.

De nem ez volt az egyetlen támadás az éjszaka: legalább 14 ember, köztük egy háromgyermekes család megsebesült az ukrajnai Szumi északi régióját ért éjszakai orosz támadásban a hírügynökség beszámolója szerint.

Oroszország továbbra is terrorcselekményekkel válaszol a béke kezdeményezésekre

- hívta fel a figyelmet Julija Szvyrydenko az X-en.

Bár egyre intenzívebbek a diplomáciai egyeztetések a fegyverszünetről vagy a békéről, a harctéren egyáltalán nem látszik a küzdelmek elcsendesedése.

Fontos találkozóra kerül sor ma

A hétvégi Trump-Putyin találkozót követően az Egyesült Államok és európai szövetségesei elkezdtek dolgozni azon, milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna egy esetleges békerendezést követően. A Pentagon több forgatókönyvet vizsgál a fegyverszállításokon túlmutató amerikai szerepvállalásra, köztük azt is, hogy

európai országok katonái állomásoznának Ukrajnában,

- amerikai parancsnoki irányítás alatt és nem NATO-zászló alatt. Washington jelezte, hogy kész koordinálni egy ilyen garanciarendszert, Moszkva azonban egyértelműen elutasította a nyugati csapatok ukrajnai jelenlétének lehetőségét.

A biztonsági garanciák kérdése kiemelt téma lesz a NATO vezérkari főnökeinek mai virtuális ülésén, ahol Alexus Grynkewich amerikai légierős tábornok beszámol a múlt heti alaszkai Trump–Putyin találkozó részleteiről.

