Biztonsági garanciákról tárgyal a NATO, tör előre az orosz hadsereg a Donbaszban - Háborús híreink szerdán

Az Interfax orosz védelmi minisztérium nemrég azt közölte, hogy

csapást mértek az ukrán erők egyik stratégiai üzemanyag-ellátására használt kikötői infrastruktúrájára

- közölte a Reuters. A közlemény azonban nem nevezte meg a kikötőt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta, hogy Oroszország csapást mért egy gázelosztó állomásra a déli Odesa régióban.

Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy erői elfoglalták a kelet-ukrajnai Novoheorhiivka, Pankivka és Szuhetsz településeket.