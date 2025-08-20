Biztonsági garanciákról tárgyal a NATO, tör előre az orosz hadsereg a Donbaszban - Háborús híreink szerdán

Megszólalt két európai ország Ukrajna biztonsági garanciáiról: ilyen egységeket vetnének be
Svédország is hozzá fog járulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz - jelentette ki szerdán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az SR helyi rádió műsorában.
Lengyelország szívesen ad logisztikai támogatást egy Ukrajna területén zajló békefenntartó misszióhoz, viszont nem küld katonákat Ukrajna területére - jelentette az Ukrainszka Pravda.
Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács Dezinformáció Elleni Központja cáfolta azokat az állításokat, melyek szerint az ukrán haderő 1,7 millió katonát vesztett eddig el a frontvonalon - számolt be az Ukrainszka Pravda.
Három települést foglaltak el az oroszok
Elfoglalta az orosz hadsereg Novoheorhijivka települést az ukrajnai Dnyipropetrovszk megyében, valamint Szuheckét és Pankivkát a donyecki régióban - közölte pénteken a moszkvai védelmi minisztérium.
(MTI)
A Raytheon és a Diehl Defence együttműködési megállapodást kötött a Stinger légvédelmi rakéták európai gyártásáról - írta a Defence Blog.
Oroszország támogatja az Ukrajnának adott "megbízható" biztonsági garanciákat – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Kétértelmű utalást tett arra is, hogy lehet, hogy a brit-francia-német biztonsági garanciákat is támogatná Moszkva.
Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk X-oldalán reflektált a budapesti Putyin-Zelenszkij csúcs lehetőségére: a varsói vezető nagyon nem tartja jó ötletnek, hogy hazánk adjon helyszínt a történelmi találkozónak.
Stratégiai célpontokat támadott Oroszország
Az Interfax orosz védelmi minisztérium nemrég azt közölte, hogy
csapást mértek az ukrán erők egyik stratégiai üzemanyag-ellátására használt kikötői infrastruktúrájára
- közölte a Reuters. A közlemény azonban nem nevezte meg a kikötőt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta, hogy Oroszország csapást mért egy gázelosztó állomásra a déli Odesa régióban.
Az orosz védelmi minisztérium azt is közölte, hogy erői elfoglalták a kelet-ukrajnai Novoheorhiivka, Pankivka és Szuhetsz településeket.
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter szerdán közölte, hogy tegnap este Kelet-Lengyelországban felrobbant — egy egyelőre azonosítatlan — tárgy, ami akár orosz szabotázsakció vagy csempészdrón is lehet - számolt be a Reuters.
A fronton még messze van a béke
Oroszország nagy erejű dróncsapást mért a dél-ukrajnai Odesa régióra,
amelynek következtében egy ember megsérült, és nagy tűz keletkezett egy üzemanyag- és energetikai létesítményben - írta meg a Reuters az ukrán állami katasztrófavédelmi szolgálat közlése alapján.
De nem ez volt az egyetlen támadás az éjszaka: legalább 14 ember, köztük egy háromgyermekes család megsebesült az ukrajnai Szumi északi régióját ért éjszakai orosz támadásban a hírügynökség beszámolója szerint.
Oroszország továbbra is terrorcselekményekkel válaszol a béke kezdeményezésekre
- hívta fel a figyelmet Julija Szvyrydenko az X-en.
Bár egyre intenzívebbek a diplomáciai egyeztetések a fegyverszünetről vagy a békéről, a harctéren egyáltalán nem látszik a küzdelmek elcsendesedése.
Fontos találkozóra kerül sor ma
A hétvégi Trump-Putyin találkozót követően az Egyesült Államok és európai szövetségesei elkezdtek dolgozni azon, milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna egy esetleges békerendezést követően. A Pentagon több forgatókönyvet vizsgál a fegyverszállításokon túlmutató amerikai szerepvállalásra, köztük azt is, hogy
európai országok katonái állomásoznának Ukrajnában,
- amerikai parancsnoki irányítás alatt és nem NATO-zászló alatt. Washington jelezte, hogy kész koordinálni egy ilyen garanciarendszert, Moszkva azonban egyértelműen elutasította a nyugati csapatok ukrajnai jelenlétének lehetőségét.
A biztonsági garanciák kérdése kiemelt téma lesz a NATO vezérkari főnökeinek mai virtuális ülésén, ahol Alexus Grynkewich amerikai légierős tábornok beszámol a múlt heti alaszkai Trump–Putyin találkozó részleteiről.
Más módon szívesen támogatják a békemissziót.
Ukrajna álláspontja szerint ez totálisan légből kapott dezinformáció.
Azok viszont rosszul járhatnak, akik a hétre terveztek belföldi nyaralást.
Az ázsiai óriás egy hónap alatt lenyomta az EU-t.
Nagy a hasonlóság Thatcher 1982-es és az USA elnökének mostani fellépése között.
Teljesen megszállják Gázát.
A kontinensen is gyártani fogják az amerikai Stinger rendszert.
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Meddig tarthat a lendület?
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.