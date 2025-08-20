Drasztikus lépésre készül az Egyesült Államok a déli határain

Noem kedden újságíróknak nyilatkozva egy új-mexikói határszakaszon elmondta, hogy a fekete festés "kifejezetten az elnök kérésére" történik.

[Trump] megérti, hogy az itteni forró hőmérsékletben, ha valamit feketére festenek, az még melegebbé válik, és még nehezebbé teszi az emberek számára a mászást

- tette hozzá.

A határőrség tisztviselői szerint a fekete festésnek technikai előnyei is vannak, ugyanis segíthet megakadályozni a fal rozsdásodását. Noem azt is közölte, hogy a kormányzat további "vízi infrastruktúrát" tervez telepíteni a Rio Grande mentén, amely a két ország közötti határ több mint felét alkotja.

Az Egyesült Államok és Mexikó között húzódó déli határfal építése jelenleg is folyamatban van, naponta körülbelül 0,8 kilométernyi szakasz készül el a közel 3218 kilométer hosszú határon. A nyáron elfogadott bevándorlási törvénycsomag 46 millió dollárt (34 millió fontot) különített el további falépítésre.

Az illegális határátlépések száma az elmúlt hónapokban zuhanórepülésbe kezdett. Júliusban mindössze 4600,

júniusban pedig 6000 esetet regisztráltak, ami 92%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.

