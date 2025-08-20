  • Megjelenítés
Európába hozzák az egyik legjobb ukrajnai háborús fegyver gyártását
Európába hozzák az egyik legjobb ukrajnai háborús fegyver gyártását

A Raytheon és a Diehl Defence együttműködési megállapodást kötött a Stinger légvédelmi rakéták európai gyártásáról - írta a Defence Blog.

Az RTX vállalatcsoporthoz tartozó Raytheon szándéknyilatkozatot írt alá a német Diehl Defence-szel a Stinger rakéták kulcsfontosságú elemeinek közös európai gyártásáról.

A megállapodás a Diehl Defence létesítményeiben történő Stinger-gyártást készíti elő.

Történelmi csúcson van a Stinger iránti kereslet, köszönhetően páratlan hatékonyságának a különféle rövid hatótávolságú fenyegetésekkel szemben."

- nyilatkozta Tom Laliberty, a Raytheon Land & Air Defense Systems elnöke.

A Stinger egy könnyű, vállról indítható légvédelmi rakétarendszer, amelyet szárazföldi erők használnak repülőgépek és cirkálórakéták ellen. Az évtizedekkel ezelőtt fejlesztett fegyverrendszer a folyamatos korszerűsítésnek köszönhetően a mai napig hatékony, az ukrajnai háborúban jelentős mennyiségben használják az ukrán erők orosz légi fenyegetésekkel, elsősorban drónokkal szemben.

Címlapkép forrása: Cpl Eric Perez

