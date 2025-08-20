Európába hozzák az egyik legjobb ukrajnai háborús fegyver gyártását

Az RTX vállalatcsoporthoz tartozó Raytheon szándéknyilatkozatot írt alá a német Diehl Defence-szel a Stinger rakéták kulcsfontosságú elemeinek közös európai gyártásáról.
A megállapodás a Diehl Defence létesítményeiben történő Stinger-gyártást készíti elő.
Történelmi csúcson van a Stinger iránti kereslet, köszönhetően páratlan hatékonyságának a különféle rövid hatótávolságú fenyegetésekkel szemben."
- nyilatkozta Tom Laliberty, a Raytheon Land & Air Defense Systems elnöke.
A Stinger egy könnyű, vállról indítható légvédelmi rakétarendszer, amelyet szárazföldi erők használnak repülőgépek és cirkálórakéták ellen. Az évtizedekkel ezelőtt fejlesztett fegyverrendszer a folyamatos korszerűsítésnek köszönhetően a mai napig hatékony, az ukrajnai háborúban jelentős mennyiségben használják az ukrán erők orosz légi fenyegetésekkel, elsősorban drónokkal szemben.
Címlapkép forrása: Cpl Eric Perez
Szokatlan objektum száguld a Naprendszer felé, tényleg idegen űrhajó lehet?
Itt van a tudósok álláspontja.
Meglepő nyilatkozat jött Lavrovtól: hátraarcot vett Moszkva Ukrajna jövője kapcsán?
Fontos kérdés tisztázódhat.
Tusk: nagyon rossz ötlet lenne Budapesten tartani a Putyin-Zelenszkij csúcsot
A lengyel kormányfő ellenzi az ötletet.
Otthon Start: csak álom a 10%-os önerő? Magyarok tömegei vágódhatnak hanyatt a valóságtól
Mutatunk viszont egy menekülőutat is.
Globális létszámstopot hirdetett meg Európa egyik legnagyobb vállalata
Csak bizonyos területekre vonatkozik.
Azonosítatlan tárgy robbant fel Kelet-Lengyelország felett
Orosz szabotőrökre gyanakodnak.
Súlyos gondokkal küzd az orosz gazdaság – Ez hozhat fordulatot a háborúban?
Stagfláció alakult ki.
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?