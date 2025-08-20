Kiadta a parancsot Izrael: indul a teljes körű katonai invázió

Izrael Katz védelmi miniszter döntése jelentős nyomást helyez a Hamászra, miközben a közvetítők az izraeli kormány hivatalos válaszára várnak a legújabb tűzszüneti javaslattal kapcsolatban.

Bár Katar óvatos optimizmust fejezett ki a legfrissebb javaslattal kapcsolatban, egy magas rangú izraeli tisztviselő hangsúlyozta, hogy a kormány kitart amellett, hogy bármilyen megállapodás feltétele az összes túsz szabadon bocsátása.

A legújabb tűzszüneti javaslat azt követően érkezett, hogy

Izrael biztonsági kabinete jóváhagyta Gáza város teljes megszállásának terveit.

Az inváziós tervek végrehajtásához 60 ezer tartalékost is behívtak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images