Lesújtó statisztika érkezett: egyre nő Európában az eddig szokatlan megbetegedések száma

A vizsgált időszakban a nyugat-nílusi vírus helyi terjedését 335 esetben regisztrálták, és 19 halálesetetet rögzítettek, összesen nyolc európai országban. Az államok közül Olaszország érintettsége a legnagyobb, 274 megfertőződéssel.
Az év eleje óta 27 chikungunya-láz okozta megbetegedést is vizsgálak, ami új negatív rekord Európában.
Az északkelet-franciaországi Elzász régióból idén jelentették az első, a vírus helyi terjedését igazoló esetet. Ez "kivételes esemény ezen a szélességi fokon, amely rávilágít a vírus továbbadási kockázatának folyamatos terjedésére észak felé" - emelte ki az ECDC. Hozzátették, hogy
a chikungunya vírusát terjesztő szúnyog, az Aedes albopictus mára 16 európai országban és 369 régióban telepedett meg, szemben az egy évtizeddel ezelőtti 114 régióval.
A jelentés szerint Európában évről évre egyre hosszabb és intenzívebb a szúnyogok útján terjedő betegségek érintette időszak. "Ezt a változást olyan éghajlati és környezeti tényezők okozzá, mint az emelkedő hőmérséklet, a hosszabb nyarak, az enyhébb telek és a csapadékminták változása, azaz olyan problémák, amelyeknek az együtthatása alakítja ki a szúnyogok szaporodásának és vírusterjesztésének kedvező környezeti feltételeket" - írta az ECDC.
A szervezet igazgatója, Pamela Rendi-Wagner szerint Európa egy olyan új korszakba lép, "amelyben megszokott jelenséggé válik hogy a szúnyogok terjesztette betegségek egyre hosszabb ideig, szélesebb körben és intenzívebben hatnak majd".
Céline Gossner, az ECDC élelmiszer- és víz útján, valamint emberi vírushordozókkal, továbbá állatról állatra terjedő megbetegedésekkel foglalkozó osztályának vezetője arra figyelmeztetett, hogy a jövőben egyre több ember életét veszélyeztethetik a szúnyogok terjesztette fertőző betegségek.
