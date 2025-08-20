  • Megjelenítés
Lesújtott Donald Trump bosszúja - Rendkívüli intézkedést jelentett be a hírszerzési igazgató
Lesújtott Donald Trump bosszúja - Rendkívüli intézkedést jelentett be a hírszerzési igazgató

A Trump-adminisztráció visszavonta 37 jelenlegi és korábbi nemzetbiztonsági tisztviselő biztonsági engedélyét, az amerikai kormányzat kritikusai megtorló intézkedésnek tartják a lépést - közölte az AP News.

Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója által kiadott memorandum szerint az érintett személyek

"a hírszerzés politikai fegyverként való használatában" vettek részt személyes célok vagy pártérdekek miatt.

Mindemellett indoklása szerint az érintettek nem védték megfelelően a minősített információkat, illetve nem tartották be a "szakmai elemzői normákat". Gabbard ennél több konkrétumot nem ismertetett és nem is mutatott be bizonyítékokat.

A célpontok között olyan tisztviselők szerepelnek, akik évekkel ezelőtt távoztak a kormányzatból, miután vezető nemzetbiztonsági pozíciókat vagy kevésbé ismert szerepeket töltöttek be. Többen olyan ügyeken dolgoztak, amelyek hátrányosan érintik Trumpot, például azon a hírszerzési értékelésen, amely szerint Oroszország beavatkozott a 2016-os elnökválasztásba a republikánus politikus javára.

Mark Zaid nemzetbiztonsági ügyvéd, akinek saját engedélyét szintén visszavonta a Trump-adminisztráció, "törvénytelen és alkotmányellenes döntéseknek" nevezte az intézkedéseket, amelyek "eltérnek a több évtizedes törvényektől és politikáktól".

A biztonsági engedélyek nemcsak a jelenlegi kormányzati alkalmazottak, hanem a korábbiak számára is fontosak, akiknek magánszektorbeli munkájához szükséges a minősített információkhoz való hozzáférés. Az engedélyek megvonása megnehezíthetheti jelenlegi munkájukat.

Trump hivatalba lépésének első napján már bejelentette, hogy visszavonja azon korábbi hírszerzési tisztviselők biztonsági engedélyét, akik aláírtak egy 2020-as levelet, amely szerint a Hunter Biden laptop-ügy "orosz információs művelet" jegyeit viselte. Korábban visszavonta Joe Biden volt elnök és Kamala Harris volt alelnök engedélyeit is.

Címlapkép forrása: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons

