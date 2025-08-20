Lesújtott Donald Trump bosszúja - Rendkívüli intézkedést jelentett be a hírszerzési igazgató

Tulsi Gabbard, a Nemzeti Hírszerzés igazgatója által kiadott memorandum szerint az érintett személyek
"a hírszerzés politikai fegyverként való használatában" vettek részt személyes célok vagy pártérdekek miatt.
Mindemellett indoklása szerint az érintettek nem védték megfelelően a minősített információkat, illetve nem tartották be a "szakmai elemzői normákat". Gabbard ennél több konkrétumot nem ismertetett és nem is mutatott be bizonyítékokat.
A célpontok között olyan tisztviselők szerepelnek, akik évekkel ezelőtt távoztak a kormányzatból, miután vezető nemzetbiztonsági pozíciókat vagy kevésbé ismert szerepeket töltöttek be. Többen olyan ügyeken dolgoztak, amelyek hátrányosan érintik Trumpot, például azon a hírszerzési értékelésen, amely szerint Oroszország beavatkozott a 2016-os elnökválasztásba a republikánus politikus javára.
Mark Zaid nemzetbiztonsági ügyvéd, akinek saját engedélyét szintén visszavonta a Trump-adminisztráció, "törvénytelen és alkotmányellenes döntéseknek" nevezte az intézkedéseket, amelyek "eltérnek a több évtizedes törvényektől és politikáktól".
A biztonsági engedélyek nemcsak a jelenlegi kormányzati alkalmazottak, hanem a korábbiak számára is fontosak, akiknek magánszektorbeli munkájához szükséges a minősített információkhoz való hozzáférés. Az engedélyek megvonása megnehezíthetheti jelenlegi munkájukat.
Trump hivatalba lépésének első napján már bejelentette, hogy visszavonja azon korábbi hírszerzési tisztviselők biztonsági engedélyét, akik aláírtak egy 2020-as levelet, amely szerint a Hunter Biden laptop-ügy "orosz információs művelet" jegyeit viselte. Korábban visszavonta Joe Biden volt elnök és Kamala Harris volt alelnök engedélyeit is.
Címlapkép forrása: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Szokatlan objektum száguld a Naprendszer felé, tényleg idegen űrhajó lehet?
Itt van a tudósok álláspontja.
Meglepő nyilatkozat jött Lavrovtól: hátraarcot vett Moszkva Ukrajna jövője kapcsán?
Fontos kérdés tisztázódhat.
Tusk: nagyon rossz ötlet lenne Budapesten tartani a Putyin-Zelenszkij csúcsot
A lengyel kormányfő ellenzi az ötletet.
Otthon Start: csak álom a 10%-os önerő? Magyarok tömegei vágódhatnak hanyatt a valóságtól
Mutatunk viszont egy menekülőutat is.
Globális létszámstopot hirdetett meg Európa egyik legnagyobb vállalata
Csak bizonyos területekre vonatkozik.
Azonosítatlan tárgy robbant fel Kelet-Lengyelország felett
Orosz szabotőrökre gyanakodnak.
Súlyos gondokkal küzd az orosz gazdaság – Ez hozhat fordulatot a háborúban?
Stagfláció alakult ki.
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.