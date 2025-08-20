  • Megjelenítés
Meglepő nyilatkozat jött Lavrovtól: hátraarcot vett Moszkva Ukrajna jövője kapcsán?
Meglepő nyilatkozat jött Lavrovtól: hátraarcot vett Moszkva Ukrajna jövője kapcsán?

Portfolio
Oroszország támogatja az Ukrajnának adott "megbízható" biztonsági garanciákat – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Kétértelmű utalást tett arra is, hogy lehet, hogy a brit-francia-német biztonsági garanciákat is támogatná Moszkva.

A jelentésekkel kapcsolatosan, melyek arról szólnak, hogy Nagy-Britannia, Franciaország és Németország létre akar hozni kollektív biztonsági garanciákat, mi támogatjuk ezeket a garanciákat, ha valóban megbízhatók”

– mondta Lavrov.

Az említett NATO-országok többek közt ma is egyeztetnek az Ukrajnának nyújtott biztonsági garanciák kérdéséről. Lavrov kijelentését lehet úgy is értelmezni, hogy támogatnák a biztonsági garanciákat, ahogy a Nyugat ezeket kidolgozza és úgy is – ami valószínűbb -, hogy

támogatják a garanciákat, ha orosz szempontok szerint „megbízhatók,” bármit is jelentsen ez.

Vlagyimir Putyin orosz elnök állítólag azt mondta a múlt héten Donald Trumpnak Alaszkában, hogy támogatja az Ukrajnának adott biztonsági garanciákat, a NATO-országok neki is álltak, hogy megszervezzék a megfelelő mechanizmust. Az orosz külügyminisztérium hétfőn több közleményt is kiadott, melyben hangsúlyozták: semmilyen tartós NATO-jelenlétet nem támogatnak Ukrajna területén, sőt, úgy látják, ez eszkalálná a konfliktust. Mostani álláspont szerint tehát úgy tűnik,

Moszkva támogatja a nyugati biztonsági garanciákat, egészen addig, amíg az nem jelenti NATO-csapatok állomásoztatását Ukrajna területén.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

