Megszólalt két európai ország Ukrajna biztonsági garanciáiról: ilyen egységeket vetnének be

A kormányfő szerint Svédország egyebek között
légtérfigyelési, de szükség esetén haditengerészeti egységeket is tudna nyújtani,
függően az általános igényektől és azzal a feltétellel, hogy ezt biztonságos körülmények között tudnák meg tenni.
Kristen Michal észt miniszterelnök pedig jelezte, hogy az Ukrajnát segítő, úgynevezett "tettrekészek koalíciójának" tagjaként
hazája kész egy békefenntartó századot küldeni Ukrajnába.
A balti ország kormányfője, aki ezúttal a Postimees című újságnak nyilatkozott a keddi európai uniós csúcstalálkozó eredményeiről, április végén már tett hasonló utalást egy észt kontingensre. Most mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy korai lenne még megvitatni észt katonák telepítésének kérdését.
A hétvégi Trump-Putyin találkozót követően az Egyesült Államok és európai szövetségesei elkezdtek dolgozni azon, milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna egy esetleges békerendezést követően. A hétfőn megvalósuló Zelenszkij-Putyin tárgyaláson, amelyen több európai állam vezetője is elkísérte az ukrán elnököt, az kiemelt téma volt a biztonsági garanciák kérdése, a mai nap folyamán a NATO vezérkari főnökei pedig online egyeztetést folytatnak az ügyben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette Kijev legszorosabb szövetségese: biztosan nem küldenek katonákat Ukrajnába
Más módon szívesen támogatják a békemissziót.
1,7 millió katonát vesztett Ukrajna? Kijev is megszólalt a hihetetlenül magas számokról
Ukrajna álláspontja szerint ez totálisan légből kapott dezinformáció.
Megérkezett a jó hír, amire a legtöbb magyar ember várt
Azok viszont rosszul járhatnak, akik a hétre terveztek belföldi nyaralást.
Európa lenne az élharcos? Kína megmutatta, hogyan néz ki az igazi forradalom
Az ázsiai óriás egy hónap alatt lenyomta az EU-t.
Trump a saját maga falklandi háborúját vívja a vámpolitikája terén?
Nagy a hasonlóság Thatcher 1982-es és az USA elnökének mostani fellépése között.
Kiadta a parancsot Izrael: indul a teljes körű katonai invázió
Teljesen megszállják Gázát.
Európába hozzák az egyik legjobb ukrajnai háborús fegyver gyártását
A kontinensen is gyártani fogják az amerikai Stinger rendszert.
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Az AI gazdasági ára: Mibe kerül a terminátor-forgatókönyv elkerülése?
Amióta a szakértőkön kívüli világ is AI-lázban ég, a félelmek gyakran nagyobb sajtót kapnak, mint a technológiával járó előnyök. Vendégszerzőnk kutatások alapján vizsgálja meg, hogyan
Otthon Start Program - Büntetési szabályok
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - Büntetési szabályok A 3%-os kamattámogatott Otthon Start Hitel óriási segítség lehet az ingatlanvásárlás előtt állóknak, a
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.