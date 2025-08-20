  • Megjelenítés
Megszólalt két európai ország Ukrajna biztonsági garanciáiról: ilyen egységeket vetnének be
MTI
|
Portfolio
Svédország is hozzá fog járulni Ukrajna biztonsági garanciáihoz - jelentette ki szerdán Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az SR helyi rádió műsorában.

A kormányfő szerint Svédország egyebek között

légtérfigyelési, de szükség esetén haditengerészeti egységeket is tudna nyújtani,

függően az általános igényektől és azzal a feltétellel, hogy ezt biztonságos körülmények között tudnák meg tenni.

Kristen Michal észt miniszterelnök pedig jelezte, hogy az Ukrajnát segítő, úgynevezett "tettrekészek koalíciójának" tagjaként

hazája kész egy békefenntartó századot küldeni Ukrajnába.

A balti ország kormányfője, aki ezúttal a Postimees című újságnak nyilatkozott a keddi európai uniós csúcstalálkozó eredményeiről, április végén már tett hasonló utalást egy észt kontingensre. Most mindazonáltal azt is megjegyezte, hogy korai lenne még megvitatni észt katonák telepítésének kérdését.

A hétvégi Trump-Putyin találkozót követően az Egyesült Államok és európai szövetségesei elkezdtek dolgozni azon, milyen biztonsági garanciákat kaphatna Ukrajna egy esetleges békerendezést követően. A hétfőn megvalósuló Zelenszkij-Putyin tárgyaláson, amelyen több európai állam vezetője is elkísérte az ukrán elnököt, az kiemelt téma volt a biztonsági garanciák kérdése, a mai nap folyamán a NATO vezérkari főnökei pedig online egyeztetést folytatnak az ügyben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

