Olyan visszafordíthatatlan folyamatot indított be az emberiség, amiből már nem biztos, hogy van visszaút

Egy új, Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint tudományos szempontból egyre biztosabbá válik, hogy az antarktiszi tengeri jég gyors olvadása visszafordíthatatlan fordulópontot jelenthet a globális éghajlat számára, ami tengerszint-emelkedést, az óceáni áramlatok változását és a tengeri élővilág pusztulását okozhatja.

A Nature folyóiratban csütörtökön megjelent tanulmány minden eddiginél részletesebben írja le a globális felmelegedés összefonódó hatásait az Antarktiszon.

A tanulmány szerzői megfigyelésekből, jégfuratokból és hajónaplókból gyűjtött adatokat elemeztek, hogy nyomon kövessék a tengeri jég területének hosszú távú változásait, kontextusba helyezve az utóbbi évek gyors csökkenését. A kutatók szerint egy rendszerszintű változás csökkentette az antarktiszi tengeri jég kiterjedését, ez a csökkenés pedig messze nem a jég területének természetes változékonyságának tudható be. A déli féltekén tapasztalt változások az északi-sarki jégolvadásnál is súlyosabbak és a szakemberek szerint nem lineárisak és potenciálisan visszafordíthatatlanok.

Az Antarktiszi jégtakaró kiterjedésének változása az elmúlt évtizedekben. Kép forrása: Nature via Reuters

Nerilie Abram, a tanulmány vezető szerzője szerint a változások az ökoszisztéma egészére kihatnak, és egyes esetekben felerősítik egymást. A kisebb jégtakaró kevesebb napsugárzást ver vissza, így a bolygó több hőt nyel el, és valószínűleg felgyorsítja az Antarktiszi Áramlási Rendszer gyengülését, amely egy óceánokat átívelő áramlat, ami a hőt és tápanyagokat osztja el, valamint szabályozza az időjárást.

A jég elvesztése egyre inkább károsítja a vadon élő állatokat, köztük a jégen költő császárpingvineket és a jég alatt táplálkozó krilleket. Emellett a melegedő felszíni víz tovább csökkenti a fitoplankton-populációkat, amelyek hatalmas mennyiségű szén-dioxidot vonnak ki a légkörből.

Az antarktiszi tengeri jég valójában a Föld [természeti] rendszerének egyik fordulópontja lehet

- mondta Abram, az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) korábbi professzora, aki jelenleg az Ausztrál Antarktiszi Részleg vezető tudósa.

A tanulmány szerint a globális szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mérsékelné az Antarktiszon bekövetkező jelentős változások kockázatát, de nem feltétlenül akadályozná meg azokat. "Amint elkezdjük elveszíteni az antarktiszi tengeri jeget, beindítunk egy önfenntartó folyamatot" - figyelmeztetett Abram. Ennek értelmében,

hiába stabilizáljuk a földi éghajlatot, az antarktiszi tengeri jég akár több évszázadon keresztül is csökkenőben lehet a továbbiakban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio