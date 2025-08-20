  • Megjelenítés
Olyan visszafordíthatatlan folyamatot indított be az emberiség, amiből már nem biztos, hogy van visszaút
Globál

Olyan visszafordíthatatlan folyamatot indított be az emberiség, amiből már nem biztos, hogy van visszaút

Portfolio
Egy új, Nature folyóiratban megjelent tanulmány szerint tudományos szempontból egyre biztosabbá válik, hogy az antarktiszi tengeri jég gyors olvadása visszafordíthatatlan fordulópontot jelenthet a globális éghajlat számára, ami tengerszint-emelkedést, az óceáni áramlatok változását és a tengeri élővilág pusztulását okozhatja.
Portfolio Sustainable World 2025
Nem a jövő, hanem a jelenünk gazdasági folyamatai alakultak át - erről szól a minden iparágat érintő szeptember 4-i Sustainable World konferencia, ahol a hazai fenntartható üzleti világ szereplői találkoznak.
Információ és jelentkezés

A Nature folyóiratban csütörtökön megjelent tanulmány minden eddiginél részletesebben írja le a globális felmelegedés összefonódó hatásait az Antarktiszon.

A tanulmány szerzői megfigyelésekből, jégfuratokból és hajónaplókból gyűjtött adatokat elemeztek, hogy nyomon kövessék a tengeri jég területének hosszú távú változásait, kontextusba helyezve az utóbbi évek gyors csökkenését. A kutatók szerint egy rendszerszintű változás csökkentette az antarktiszi tengeri jég kiterjedését, ez a csökkenés pedig messze nem a jég területének természetes változékonyságának tudható be. A déli féltekén tapasztalt változások az északi-sarki jégolvadásnál is súlyosabbak és a szakemberek szerint nem lineárisak és potenciálisan visszafordíthatatlanok.

tengeri-jég-antarktisz-kiterjedés
Az Antarktiszi jégtakaró kiterjedésének változása az elmúlt évtizedekben. Kép forrása: Nature via Reuters

Nerilie Abram, a tanulmány vezető szerzője szerint a változások az ökoszisztéma egészére kihatnak, és egyes esetekben felerősítik egymást. A kisebb jégtakaró kevesebb napsugárzást ver vissza, így a bolygó több hőt nyel el, és valószínűleg felgyorsítja az Antarktiszi Áramlási Rendszer gyengülését, amely egy óceánokat átívelő áramlat, ami a hőt és tápanyagokat osztja el, valamint szabályozza az időjárást.

A jég elvesztése egyre inkább károsítja a vadon élő állatokat, köztük a jégen költő császárpingvineket és a jég alatt táplálkozó krilleket. Emellett a melegedő felszíni víz tovább csökkenti a fitoplankton-populációkat, amelyek hatalmas mennyiségű szén-dioxidot vonnak ki a légkörből.

Az antarktiszi tengeri jég valójában a Föld [természeti] rendszerének egyik fordulópontja lehet

- mondta Abram, az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) korábbi professzora, aki jelenleg az Ausztrál Antarktiszi Részleg vezető tudósa.

A tanulmány szerint a globális szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mérsékelné az Antarktiszon bekövetkező jelentős változások kockázatát, de nem feltétlenül akadályozná meg azokat. "Amint elkezdjük elveszíteni az antarktiszi tengeri jeget, beindítunk egy önfenntartó folyamatot" - figyelmeztetett Abram. Ennek értelmében,

hiába stabilizáljuk a földi éghajlatot, az antarktiszi tengeri jég akár több évszázadon keresztül is csökkenőben lehet a továbbiakban.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívül káros folyamatot indíthat be a Földön a sok űrrakéta-indítás

Ritka felfedezés: hihetetlen sebességgel száguld egy üstökös a Naprendszer középpontja felé

Megtalálták a megoldást: ezért olvad ilyen gyors ütemben az Antarktisz

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
K_EPA20250625142
Globál
Biztonsági garanciákról tárgyal a NATO, tör előre az orosz hadsereg a Donbaszban - Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
"Banántrükkel" fosztják ki rafkós vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility