Olyan visszafordíthatatlan folyamatot indított be az emberiség, amiből már nem biztos, hogy van visszaút

A Nature folyóiratban csütörtökön megjelent tanulmány minden eddiginél részletesebben írja le a globális felmelegedés összefonódó hatásait az Antarktiszon.
A tanulmány szerzői megfigyelésekből, jégfuratokból és hajónaplókból gyűjtött adatokat elemeztek, hogy nyomon kövessék a tengeri jég területének hosszú távú változásait, kontextusba helyezve az utóbbi évek gyors csökkenését. A kutatók szerint egy rendszerszintű változás csökkentette az antarktiszi tengeri jég kiterjedését, ez a csökkenés pedig messze nem a jég területének természetes változékonyságának tudható be. A déli féltekén tapasztalt változások az északi-sarki jégolvadásnál is súlyosabbak és a szakemberek szerint nem lineárisak és potenciálisan visszafordíthatatlanok.
Nerilie Abram, a tanulmány vezető szerzője szerint a változások az ökoszisztéma egészére kihatnak, és egyes esetekben felerősítik egymást. A kisebb jégtakaró kevesebb napsugárzást ver vissza, így a bolygó több hőt nyel el, és valószínűleg felgyorsítja az Antarktiszi Áramlási Rendszer gyengülését, amely egy óceánokat átívelő áramlat, ami a hőt és tápanyagokat osztja el, valamint szabályozza az időjárást.
A jég elvesztése egyre inkább károsítja a vadon élő állatokat, köztük a jégen költő császárpingvineket és a jég alatt táplálkozó krilleket. Emellett a melegedő felszíni víz tovább csökkenti a fitoplankton-populációkat, amelyek hatalmas mennyiségű szén-dioxidot vonnak ki a légkörből.
Az antarktiszi tengeri jég valójában a Föld [természeti] rendszerének egyik fordulópontja lehet
- mondta Abram, az Ausztrál Nemzeti Egyetem (ANU) korábbi professzora, aki jelenleg az Ausztrál Antarktiszi Részleg vezető tudósa.
A tanulmány szerint a globális szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mérsékelné az Antarktiszon bekövetkező jelentős változások kockázatát, de nem feltétlenül akadályozná meg azokat. "Amint elkezdjük elveszíteni az antarktiszi tengeri jeget, beindítunk egy önfenntartó folyamatot" - figyelmeztetett Abram. Ennek értelmében,
hiába stabilizáljuk a földi éghajlatot, az antarktiszi tengeri jég akár több évszázadon keresztül is csökkenőben lehet a továbbiakban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
