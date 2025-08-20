Orosz drón zuhant egy NATO-tagállam területére: az ország vezetői a Kreml provokációját sejtik mögötte

A település, ahol a délelőtt folyamán még azonosítatlan tárgynak nevezett repülő objektum földet ért, a Lublin vajdaságban található, amely Ukrajnával és Fehéroroszországgal határos.
Ismét az Orosz Föderáció provokációjával állunk szemben, amelyhez ezúttal orosz drónt használtak
- nyilatkozta Kosiniak-Kamysz egy varsói sajtótájékoztatón a Rzeczpospolita szerint.
"Oroszország újra provokálja a NATO-országokat - a Romániában, Litvániában és Lettországban történt drónincidensek után, valamint a légtérsértések után, amelyek szinte minden NATO-országban előfordultak" - tette hozzá a miniszter.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter közölte, hogy az eset a lengyel légtér újabb megsértése "keletről", és bejelentette, hogy Varsó diplomáciai tiltakozást nyújt be.
Egy lengyel katonai szóvivő szerint
a drón valószínűleg nagyon alacsonyan repült, hogy elkerülje a radarészlelést, és feltehetően csak kis mennyiségű robbanóanyagot szállított.
Dariusz Malinowski tábornok, magas rangú lengyel parancsnok elmondta, hogy az előzetes elemzés szerint az eszköz egy csali volt, amelyet kereskedelmi forgalomban kapható kínai gyártmányú motor hajtott. Malinowski szerint az ilyen drónokat jellemzően a légvédelem összezavarására használják, majd önmegsemmisítést hajtanak végre. A roncsok vizsgálatára különleges nyomozócsoportot jelöltek ki.
Lengyelország, a NATO keleti határán fekvő tagállam, többször is azzal vádolta Moszkvát, hogy drónrepülésekkel és légtérsértésekkel teszteli védelmi képességeit és próbálja destabilizálni a régiót.
A lengyel vezetés által provokációnak nevezett incidens különösen érzékeny időszakban történt, ugyanis Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin hamarosan személyesen tárgyalnak majd az orosz-ukrán háború lezárásának feltételeiről, miután az elmúlt egy hétben mindkét vezető találkozott Donald Trumppal.
