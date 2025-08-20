Tusk: nagyon rossz ötlet lenne Budapesten tartani a Putyin-Zelenszkij csúcsot

Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk X-oldalán reflektált a budapesti Putyin-Zelenszkij csúcs lehetőségére: a varsói vezető nagyon nem tartja jó ötletnek, hogy hazánk adjon helyszínt a történelmi találkozónak.

Tusk nem politikai, hanem történelmi okokból ellenzi, hogy Magyarországon legyen a csúcstalálkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt.

Budapest? Nem mindenki emlékszik erre, de 1994-ben Ukrajna már kapott biztonsági garanciákat területi egységére az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Lehet, hogy babonás vagyok, de ezúttal én másik helyszínt választanék”

– írta ki X-oldalára a lengyel vezető.

Tusk az 1994-es budapesti egyezményre gondolt:

a megállapodás lényege, hogy azért cserébe, hogy a Szovjetunióból kiváló Ukrajna feladja nukleáris fegyvereit, a fent említett országok biztosítják az ország területi egységét és biztonságát.

Az egyezmény teljesen hatástalannak bizonyult, hiszen 2014-ben és 2022-ben is megtámadta Oroszország Ukrajnát, területeket elrabolva szomszédjától. Ezt szankciók, politikai nyomásgyakorlás és Ukrajnának való fegyverszállítások követték, de mindez nem tudta elretteni Oroszországot az agresszió folytatásától.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images