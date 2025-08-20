  • Megjelenítés
Tusk: nagyon rossz ötlet lenne Budapesten tartani a Putyin-Zelenszkij csúcsot
Globál

Tusk: nagyon rossz ötlet lenne Budapesten tartani a Putyin-Zelenszkij csúcsot

Portfolio
Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk X-oldalán reflektált a budapesti Putyin-Zelenszkij csúcs lehetőségére: a varsói vezető nagyon nem tartja jó ötletnek, hogy hazánk adjon helyszínt a történelmi találkozónak.

Tusk nem politikai, hanem történelmi okokból ellenzi, hogy Magyarországon legyen a csúcstalálkozó Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt.

Budapest? Nem mindenki emlékszik erre, de 1994-ben Ukrajna már kapott biztonsági garanciákat területi egységére az Egyesült Államoktól, Oroszországtól és az Egyesült Királyságtól. Budapesten. Lehet, hogy babonás vagyok, de ezúttal én másik helyszínt választanék”

– írta ki X-oldalára a lengyel vezető.

Tusk az 1994-es budapesti egyezményre gondolt:

a megállapodás lényege, hogy azért cserébe, hogy a Szovjetunióból kiváló Ukrajna feladja nukleáris fegyvereit, a fent említett országok biztosítják az ország területi egységét és biztonságát.

Az egyezmény teljesen hatástalannak bizonyult, hiszen 2014-ben és 2022-ben is megtámadta Oroszország Ukrajnát, területeket elrabolva szomszédjától. Ezt szankciók, politikai nyomásgyakorlás és Ukrajnának való fegyverszállítások követték, de mindez nem tudta elretteni Oroszországot az agresszió folytatásától.

Kapcsolódó cikkünk

Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
K_EPA20250625142
Globál
Jön a NATO csúcs, ahol az ukrajnai biztonsági garanciák lesznek terítéken - Háborús híreink szerdán
Pénzcentrum
Óriási változás a hatoslottón: mostantól duplázhatod az esélyed a milliárdokra vagy mégsem?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility