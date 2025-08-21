  • Megjelenítés
Abszurd botrány a metropoliszban: csak egy chipses zacskó kellett a bajhoz
Abszurd botrány a metropoliszban: csak egy chipses zacskó kellett a bajhoz

Portfolio
Eric Adams egyik közeli tanácsadóját szerdán felfüggesztették a New York-i polgármester újraválasztási kampánycsapatából, miután feltehetőleg megvesztegetés gyanánt chipses zacskóba rejtve akart készpénzt átadni egy újságírónak - írja a New York Times.

Winnie Greco, aki korábban a New York-i városháza ázsiai ügyekért felelős igazgatója volt és Eric Adams egyik legsikeresebb adománygyűjtőjének minősült, önkéntes minőségben tért vissza az idén függetlenként induló, de négy éve még demokrata színekben megválasztott politikus kampánycsapatába.

A The City nevű online hírportál szerint Greco szerdán Harlemben vett részt Adams egyik rendezvényén, ahol

több mint 100 dollárt adott át egy piros borítékban a lap egyik újságírójának, amit egy chipses zacskóba rejtett.

A The City azonnal jelentette az esetet a város nyomozati osztályának, a brooklyni szövetségi ügyészek pedig felvették a kapcsolatot a lap ügyvédeivel.

Az ázsiai gyökerekkel bíró Greco tevékenysége már korábban is górcső alá került: az FBI tavaly házkutatást tartott nála egy, a kínai kormány 2021-es polgármester-választásba történő esetleges beavatkozását firtató szövetségi nyomozás részeként.

Steven Brill, Greco ügyvédje szerint a kínai kultúrában megszokott, hogy készpénzt adnak újságíróknak "a barátság és hála jeleként".

Elismerem, hogy ez furcsának tűnhet, de biztosíthatom önöket, hogy Winnie szándéka teljesen ártatlan volt

- közölte a nő jogi képviselője, aki szerint Greco szándékát "félreérthették", védence pedig sajnálja a helyzetet.

Todd Shapiro, Adams kampányszóvivője megdöbbentőnek nevezte a hírt, és közölte, "Winnie Greco nem tölt be pozíciót a kampányban, és minden önkéntes kampánytevékenység alól felmentettük." Hozzátette, Adams

mindig a legmagasabb etikai és jogi normákat követeli meg.

Adams ellen egyébként 2024 szeptemberében öt pontban szövetségi vádat emeltek csalás, vesztegetés és illegális kampányfinanszírozásra való törekvés miatt. A vád szerint egy török kormánytisztviselőtől és üzletemberektől Turkish Airlines-repülőjegyeket és egyéb luxusjuttatásokat fogadott el, ezért cserébe pedig nyomást gyakorolhatott a tűzoltóságra, hogy tűzvédelmi vizsgálat nélkül nyílhasson új török konzulátus a városban. A korrupciós botrány miatt Adams Demokrata Párton belüli helyzete fenntarthatatlanná vált.

idén tavasszal azonban A Trump-adminisztráció kérésére ejtették a republikánus elnökhöz egyre közelebb férkőző polgármesterrel szembeni vádakat, aki novemberben függetlenként indul az újraválasztásért.

A demokrata előválasztáson júniusban nagy meglepetésre a szocialista Zohran Mamdani tarolt a volt New York állami kormányzó, Andrew Coumóval szemben, aki később bejelentette: a vereség dacára szintén elindul függetlenként.

A közvélemény-kutatások a 33 éves Mamdani győzelmét valószínűsítik, a most történtek pedig tovább roncsolhatják Adams eddig sem patyolattiszta hírnevét.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

