Aggódhat Európa: hatalmas orosz komplexum épül a határán, az egész NATO-ra veszélyt jelent

Friss műholdképek jelentek meg a Lengyelország keleti határánál (25 kilométerre légvonalban) épülő létesítményről. Az új képek egyértelműen mutatják a többszörös koncentrikus köröket (legalább hat), a sugárirányban elrendezett csatornákat és az úthálózatot. Különböző földmunkák is látszanak, ezek adnak vélhetően helyet majd az antennákat tartó oszlopoknak.

Tochnyi appreciates German TV channel @Welt broadcasting our research into the Kalingrad CAA.We'd also like to thank the newspaper @Bild and online news media @Tonline for publishing this too.Many more pieces of research from us upcoming - stay tuned!https://t.co/88W4LUGFR4 pic.twitter.com/k8jBzLXAEL https://twitter.com/welt?ref_src=twsrc%5Etfw — Tochnyi (@tochnyi) August 21, 2025

A területet ma szilárd kerítés és ellenőrzőpont veszi körül, a létesítmény 2023-ban bukkant fel elsőként OSINT-anyagokban.

Az itt épülő CDAA (Circularly Disposed Antenna Array), magyarul körkörösen elrendezett antennarács, nagy kiterjedésű, több tucat vagy akár több száz, körben elhelyezett függőleges antennaelemből álló rendszer, amelyet elsősorban a rövidhullámú (kb. 2–30 MHz) rádiótartományban végzett iránymérésre és helymeghatározásra használnak. A CDAA alkalmas távoli adók bemérésére, rádiófelderítésre és forgalomfigyelésre.

Az észlelési tartomány elérheti a 7400 kilométert is, ami azt jelenti, hogy a rendszer lefedheti a teljes

Észak-Atlanti-óceánt, valamint majdnem a teljes keleti partot Amerikában.

Egy ilyen létesítmény lehetővé tenné Oroszország számára, hogy figyelemmel kísérje a NATO elektronikus kommunikációját Kelet-Európában és a balti régióban. A nagyon alacsony frekvenciájú (VLF) vagy alacsony frekvenciájú (LF) képességek pedig megkönnyíthetnék a kommunikációt a Balti-tengeren vagy az Észak-Atlanti-óceánon működő víz alatti tengeralattjárókkal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio