Agyaggalamb-lövők tanítják majd az orosz hadsereget: így próbálják megállítani a drónrajokat
Agyaggalamb-lövők tanítják majd az orosz hadsereget: így próbálják megállítani a drónrajokat

Portfolio
Utasítást adott Vlagyimir Putyin orosz elnök arra, hogy a haderő azonnal kezdjen képzéseket szervezni, melyek megtanítják az orosz katonákat arra, hogyan lehet sörétes puskákkal lelőni ellenséges drónokat.

Putyin a képzések megkezdése mellett arra is utasította az orosz védelmi minisztériumot, hogy fogadjon fel agyaggalamb-lövészetben jártas oktatókat, akik segíteni tudják a kurzust.

Az orosz és az ukrán haderő egyaránt használ limitált számban sörétes puskákat drónok ellen, mivel jelentős számban ezeket a fegyvereket ma nem gyártják katonai célra, sok esetben egyszerű vadászpuskákat használnak a katonák.

Mivel ezek a fegyverek sörétet lőnek ki, lényegesen nagyobb találati esélye van a kezelőnek egy kisméretű támadódrónnal szemben, mintha gépkarabéllyal próbálja lelőni ezeket az eszközöket – különösen, ha a lövész közel engedi magához a célpontot. Utóbbi manőver azonban rendkívül rizikós, hiszen, ha az ember elvéti a lövést, gyakorlatilag azonnal életét veszti.

A képzés lényege vélhetően az is lenne, hogy a katonák megtanulják lelőni az ellenséges drónokat úgy, hogy növelik a találati pontosságot és csökkentik az életveszély kockázatát.

