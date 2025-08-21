  • Megjelenítés
Amerikai alelnök: két fő kérdés van most az ukrajnai béketárgyalások kapcsán
Amerikai alelnök: két fő kérdés van most az ukrajnai béketárgyalások kapcsán

JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalások két fő kérdés körül forognak: Ukrajna biztonsági garanciákat szeretne, míg Oroszország ukrán terüeteket szeretne elrabolni, olyanokat is, melyeket jelenleg nem ellenőriz - írta meg a Bloomberg.

Az amerikai alelnök a Fox News-nak adott szerdai interjújában kifejtette, hogy a helyzet egyszerre egyszerű és bonyolult.

Ukrajna biztosítékot akar arra, hogy Oroszország nem fogja újra megtámadni, és hogy területi integritása hosszú távon biztosított lesz. Az oroszok bizonyos területeket akarnak, amelyek többségét már elfoglalták, de némelyiket még nem"

- mondta Vance.

Vance szerint az orosz és ukrán vezetők közötti közvetlen találkozó előrelendíthetné a tárgyalásokat.

Itt van a tárgyalások lényege: az ukránok biztonsági garanciákat akarnak, az oroszok pedig bizonyos területeket"

- fogalmazott az alelnök.

Az Egyesült Államok dolgozik a kétoldalú találkozó megszervezésén, de annak időpontja és helyszíne még nem került meghatározásra. Trump korábban jelezte, hogy ha ez a találkozó jól sikerül, egy háromoldalú csúcstalálkozót tervez Putyinnal és Zelenszkijjel.

Az interjúban Vance elárulta, hogy többször is beszélt telefonon Putyinnal, akit "visszafogottabbnak" írt le, mint amit az ember várna.

Az amerikai médiának sajátos képe van róla. Nagyon megfontolt és óvatos"

- jellemezte az orosz elnököt.

Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

