Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön
Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Az orosz tüzérség már rövid és közepes hatótávolságú tüzérségi fegyverekkel is eléri Kosztyantynivkát Donyeck középső részén: a várost Smerch sorozatvetővel támadják. Az oroszországi Voronyezsben egy ukrán dróntámadás miatt összeomlott a vasúti közlekedés: 19 vonatjáratot töröltek vagy késleltetnek. Pokrovszktól északra nem sikerült megállítani az oroszokat: Suhecke elesett. Még mindig nincs annak jele hivatalos szinten, hogy Oroszország hajlandó lenne egyeztetni az ukrán elnökkel a háború lezárásáról. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi beszámolónk itt olvasható vissza:

Biztonsági garanciákról tárgyal a NATO, tör előre az orosz hadsereg a Donbaszban - Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Oleg Palchyk/Global Images Ukraine via Getty Images

