Bejelentkezett a NATO egyik legerősebb hatalma: készek katonákat küldeni Ukrajnába

2025 augusztusában felpörögtek az események az orosz-ukrán háború lezárásával kapcsolatban, Donald Trump amerikai elnök előbb személyesen találkozott Vlagyimir Putyin orosz, majd Volodimir Zelenszkij ukrán államfőkkel. Mindkét csúcs optimista üzenetekkel ért véget, a felek a kommunikációban egyértelműen nagy előrelépést tettek. Vannak azonban olyan kérdések, amelyek egyelőre megoldásra várnak, az egyik ilyen, hogy pontosan ki fog biztonsági garanciákat adni Ukrajnának. Washington korábban azt mondta, hogy támogatni fogja Kijev védelmét, de arra nem mutatkozott hajlandónak, hogy amerikai katonákat küldjön az országba. A békefolyamatok következő lépéseként most egy háromoldalú találkozó jöhet, ezen minden érintett fél részt vehet, bár még sok a kérdőjel.

Törökország a kezdetek óta határozottan támogatja Trump béketörekvéseit, Ankara már évek óta próbál közvetíteni a felek között, de inkább kevesebb sikerrel. A NATO egyik legerősebb tagállama arra is kész lenne, hogy a harcok befejezése érdekében katonákat küldjenek a területre. Az oldalnak nyilatkozó források szerint Moszkva jóváhagyása ehhez elengedhetetlen lenne.

Törökországként továbbra is teljes mértékben támogatni fogjuk a diplomáciai erőfeszítéseket az igazságos és tartós béke érdekében

– mondta Çevdet Yilmaz török ​​alelnök.

Az Ukrajna támogatására létrejött „Tettre készek koalíciója” egyes források szerint mintegy 50 ezer katona küldésével számol a béke fenntartására. Törökország legfontosabb szerepe a Fekete-tengeren lehet, mivel segíthet Kijevnek megtisztítani aknáktól a területet, valamint újjáépíthetik az ukrán haditengerészetet. Egyes információk szerint Oroszország hajlandó elfogadni a török jelenlétet, amennyiben ez nem a NATO keretrendszerén belül történik. Ankara és Moszkva szoros kapcsolatot ápol egymással, a két hatalomnak a közelmúltban is több együttműködése volt, példásul Szíriában, vagy az azeri-örmény konfliktusnál.

A nyilvános török kommunikáció óvatosságra inti a koalíciót, hogy ne tegyenek elhamarkodott lépéseket és kijelentéseket.

Címlapkép forrása: U.S. Department of Defense Current Photos via Wikimedia Commons