CNN: lehet, hogy soha nem fog megvalósulni a Putyin-Zelenszkij találkozó

A Fehér Házban hétfőn látszólag egyetértés született arról, hogy az orosz-ukrán konfliktus rendezésének következő lépése egy kétoldalú találkozó lehetne Vlagyimir Putyin orosz elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök között.

Az orosz reakció azonban jóval visszafogottabb volt.

Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója Donald Trump és Putyin telefonbeszélgetéséről tájékoztatva mindössze annyit közölt, hogy

megvitatták azt az elképzelést, hogy célszerű lenne megvizsgálni az orosz és ukrán felek képviselői szintjének emelését".

Nem említette név szerint egyik vezetőt sem, és nem utalt arra, hogy a "képviselők" szintje az elnökökig emelkedhetne.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden egy állami televíziónak adott interjúban békülékenyebb hangot ütött meg: "Nem utasítunk el semmilyen együttműködési formát – sem kétoldalút, sem háromoldalút". Ugyanakkor hozzátette:

A legfelsőbb tisztviselőket érintő kapcsolatokat a legnagyobb gondossággal kell előkészíteni."

A CNN úgy látja, mindez a Kreml nyelvén ez azt jelenti, hogy messze nem állnak készen arra, hogy beleegyezzenek a Putyin-Zelenszkij találkozóba.

Putyin indította el ezt a háborút az ukrán területek egy részének (a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságok) egyoldalú elismerésével. Korábban úgy érvelt, hogy Ukrajna "Oroszország történelmének, kultúrájának és szellemi terének elidegeníthetetlen része", és elszakadása Oroszországtól történelmi hiba.

Orysia Lutsevich, a Chatham House Oroszország és Eurázsia programjának igazgatója szerint ha ez a találkozó létrejön,

Putyinnak el kell fogadnia azt a kudarcot, hogy leül egy olyan elnökkel, akit viccnek tart, egy olyan országból, amely szerinte nem is létezik".

Ez hatalmas fordulat lenne a hangnemben, amit nehéz lenne megmagyarázni az orosz népnek.

Putyin kimosta az oroszok agyát azzal, hogy Zelenszkij náci, hogy Ukrajna a Nyugat bábállama... hogy Zelenszkij illegitim, miért beszélne hirtelen vele?"

- érvel Lutsevich.

Tatiana Stanovaya, a Carnegie Russia Eurasia Center vezető munkatársa szerint bár Putyin nem tekinti kritikus fontosságúnak a Zelenszkijjel való találkozót egy olyan háborúban, amely Oroszország számára inkább a Nyugattal való szembenállásról szól, mint Ukrajnáról, mégis vállalhatja a találkozót, ha úgy gondolja, sikeres lehet.

"A kulcsfontosságú követeléseknek az asztalon kell lenniük, és Zelenszkijnek hajlandónak kell lennie ezekről beszélni" - mondta Stanovaya a CNN-nek kedden. Zelenszkij eddig elutasította ezeket a kulcsfontosságú követeléseket, amelyek közé tartozik az Ukrajna által még ellenőrzött területek feladása. Putyin azonban Trumpot tekinti a kulcsnak ennek megváltoztatásához.

Trump hétfőn a Truth Social platformon azt írta, hogy "megkezdte az előkészületeket egy találkozóra... Putyin elnök és Zelenszkij elnök között".

Mire kedden reggel bekapcsolódott a Fox News reggeli műsorába, már úgy tűnt, rájött, hogy ez nem lefutott ügy.

Én csak amolyan előkészítettem ezt Putyinnal és Zelenszkijjel, de tudják, nekik kell dönteniük. Mi 7000 mérföldre vagyunk"

- mondta az amerikai elnök.

A CNN összességében úgy látja, Putyinnak jelenleg nincs oka engedni.

Anélkül, hogy bármilyen engedményt tett volna, jutalomként megkapta az alaszkai csúcstalálkozót, Trump ejtette a tűzszüneti követelést a béketárgyalások előtt, és eddig minden szankciós ultimátum összeomlott.

Miközben augusztusban kissé visszafogta az ukrán városok elleni éjszakai dróntámadások mértékét, hétfő éjjel Oroszország ismét fokozta azokat, 270 drónt és 10 rakétát indítva - a háború érdemi változás nélkül folyik tovább korábbi medrében.

Címlapkép: Kremlin.ru