Egyértelmű nemet mondott Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére

Válaszolt Volodimir Zelenszkij Oroszország két fontos követelésére a háború lezárása kapcsán: Moszkva az orosz, mint ukrajnai államnyelv bevezetését, valamint az orosz ortodox egyház, mint engedélyezett vallási szervezet visszaállítását követeli Kijevtől.

Egy államnyelvünk van: az ukrán. Az oroszok azt mondanak, amit akarnak”

– mondta Zelenszkij, aki ily módon közvetlenül nem reflektált az orosz ortodox egyház betiltására.

Úgy gondolom, ezekkel az ultimátumokkal csak a tárgyalási procedúrát akarják megnehezíteni”

– mondta az ukrán elnök az Unian beszámolója szerint.

A független Ukrajnában soha nem volt államnyelv az orosz, az orosz kisebbség nyelvhasználatát ez viszont szerinte nem korlátozza – erre utalt megszólalásával Zelenszkij elnök. Az orosz ortodox egyházhoz köthető szervezeteket 2024 őszén tiltotta be Ukrajna, arra hivatkozva, hogy a moszkvai székhelyű hitközösség rendszeresen az Ukrajna elleni orosz invázió mellett agitálta az ukrán lakosságot.

