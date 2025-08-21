Elfogtak és a legfontosabb európai gázvezeték elleni robbantásos merénylettel vádolnak egy ukrán férfit

Letartóztattak egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak - írja a Reuters az olasz ügyészségre hivatkozva.

A német főügyész csütörtökön bejelentette, hogy az olasz rendőrség őrizetbe vett egy ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások megszervezésével gyanúsítanak.

A férfit a kiadatási eljárást követően egy német bíróság elé állítják.

A 2022 szeptemberében történt robbantásokat mind Oroszország, mind a nyugati országok szabotázsnak minősítették, de eddig senki sem vállalta a felelősséget a támadásokért. Az incidens az ukrajnai konfliktus jelentős eszkalációját jelentette, és súlyosbította az európai energiaellátási válságot.

A német adatvédelmi törvények szerint csak Serhii K. néven azonosított gyanúsított egy olyan csoport tagja volt, amely robbanószerkezeteket helyezett el a vezetékeken a dániai Bornholm sziget közelében.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi és társai Németország északkeleti partvidékén található Rostockból indultak egy vitorlás jachttal a támadás végrehajtására.

A hajót egy német cégtől bérelték hamis személyazonosító okmányok segítségével, közvetítőkön keresztül. A hatóságok európai elfogatóparancs alapján jártak el a gyanúsítottal szemben, akit robbantásra irányuló összeesküvéssel, alkotmányellenes szabotázzsal és épületek megrongálásával vádolnak.

A carabinieri tisztjei az éjszaka folyamán tartóztatták le a férfit az olaszországi Rimini tartományban, az Adriai-tenger partján.

Az olasz rendőrség egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Forrás: Reuters

