  • Megjelenítés
Elfogtak és a legfontosabb európai gázvezeték elleni robbantásos merénylettel vádolnak egy ukrán férfit
Globál

Elfogtak és a legfontosabb európai gázvezeték elleni robbantásos merénylettel vádolnak egy ukrán férfit

Portfolio
Letartóztattak egy ukrán férfit, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások koordinálásával gyanúsítanak - írja a Reuters az olasz ügyészségre hivatkozva. 

A német főügyész csütörtökön bejelentette, hogy az olasz rendőrség őrizetbe vett egy ukrán állampolgárt, akit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadások megszervezésével gyanúsítanak.

A férfit a kiadatási eljárást követően egy német bíróság elé állítják.

A 2022 szeptemberében történt robbantásokat mind Oroszország, mind a nyugati országok szabotázsnak minősítették, de eddig senki sem vállalta a felelősséget a támadásokért. Az incidens az ukrajnai konfliktus jelentős eszkalációját jelentette, és súlyosbította az európai energiaellátási válságot.

A német adatvédelmi törvények szerint csak Serhii K. néven azonosított gyanúsított egy olyan csoport tagja volt, amely robbanószerkezeteket helyezett el a vezetékeken a dániai Bornholm sziget közelében.

Az ügyészség közleménye szerint a férfi és társai Németország északkeleti partvidékén található Rostockból indultak egy vitorlás jachttal a támadás végrehajtására.

A hajót egy német cégtől bérelték hamis személyazonosító okmányok segítségével, közvetítőkön keresztül. A hatóságok európai elfogatóparancs alapján jártak el a gyanúsítottal szemben, akit robbantásra irányuló összeesküvéssel, alkotmányellenes szabotázzsal és épületek megrongálásával vádolnak.

A carabinieri tisztjei az éjszaka folyamán tartóztatták le a férfit az olaszországi Rimini tartományban, az Adriai-tenger partján.

Az olasz rendőrség egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
ukrajna háború frontvonal csütörtök percről percre
Globál
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility