Elképesztő számot mondtak be az oroszok: ha ez igaz, nagy bajban van Ukrajna
Portfolio
Oroszország egyik legismertebb hackercsoportja azt állítja, feltörte az ukrán vezérkar titkos adatbázisait, amelyből pontosan kiderül, hány katonát veszített el Kijev a háború kezdete óta.

A magát Killnetnek nevező orosz hackercsoport egy friss videóban azt állítja, hogy feltörték az ukrán vezérkar hivatalos, és titkosított nyilvántartását, amely az orosz-ukrán háborúban elesett, megsebesült, vagy eltűnt katonák részletes adatait tartja nyilván.

A nyilvánosságra hozott adatok szerint Ukrajna a háború alatt mintegy 1,7 millió katonát veszített el.

A Killnet szerint:

  • 2022-re 118 ezer
  • 2023-ra 405 ezer
  • 2024-re 595 ezer
  • míg idénre, idáig 621 ezer főt tartanak nyilván.

Az adatok között szerepel minden katona neve, halálának/eltűnésének körülményei, helyszíne, valamit további személyes információk is.

Fontos kihangsúlyozni, hogy az orosz csoport által bemondott számok ellentmondanak minden ismert, és elfogadható becslésnek. Még a „legvérmesebb” portálok sem teszik ilyen magasra sem az orosz, sem az ukrán fél veszteségeit (az ukrán vezérkar számlálója is „csak” egymillió orosznál jár), míg maguk az elemzők jóval óvatosabb számokkal kalkulálnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

