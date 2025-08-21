Elképesztő számot mondtak be az oroszok: ha ez igaz, nagy bajban van Ukrajna

A magát Killnetnek nevező orosz hackercsoport egy friss videóban azt állítja, hogy feltörték az ukrán vezérkar hivatalos, és titkosított nyilvántartását, amely az orosz-ukrán háborúban elesett, megsebesült, vagy eltűnt katonák részletes adatait tartja nyilván.
RT EXCLUSIVE: Key member of hacking group Killnet, which penetrated Ukrainian army database and revealed losses of 1.7 million explains how they did it, and what they plan to do next.PalachPro: https://t.co/rHWrFhI9cl— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) August 20, 2025
A nyilvánosságra hozott adatok szerint Ukrajna a háború alatt mintegy 1,7 millió katonát veszített el.
A Killnet szerint:
- 2022-re 118 ezer
- 2023-ra 405 ezer
- 2024-re 595 ezer
- míg idénre, idáig 621 ezer főt tartanak nyilván.
Az adatok között szerepel minden katona neve, halálának/eltűnésének körülményei, helyszíne, valamit további személyes információk is.
Fontos kihangsúlyozni, hogy az orosz csoport által bemondott számok ellentmondanak minden ismert, és elfogadható becslésnek. Még a „legvérmesebb” portálok sem teszik ilyen magasra sem az orosz, sem az ukrán fél veszteségeit (az ukrán vezérkar számlálója is „csak” egymillió orosznál jár), míg maguk az elemzők jóval óvatosabb számokkal kalkulálnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
