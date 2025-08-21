  • Megjelenítés
Elmondta Donald Trump, mi hiányzott eddig az ukrán győzelemhez - Ígéretet is tett
Súlyos hibának nevezte Donald Trump azt, hogy az Egyesült Államok korábban nem engedélyezte a mélységi csapásmérést Ukrajna számára, ezzel megfosztva attól a lehetőségtől Kijevet, hogy Oroszország területén nyerje meg a háborút.

Friss Truth Social posztjában hibáztatja Joe Biden támogatási politikáját Donald Trump, amely szerinte az egész orosz-ukrán háborúra súlyos hatással volt. Mint írja:

Nagyon nehéz, ha nem lehetetlen háborút nyerni anélkül, hogy megtámadnánk a megszálló országot. Nincs esély a győzelemre! Így van ez Ukrajnával és Oroszországgal is.

Trump a posztjában azonnal kiemelte: hibásnak tartja Joe Biden korábbi amerikai elnök azon politikáját, miszerint Ukrajnának csak a védekezést tette lehetővé, a visszatámadást azonban nem.

Joe Biden kormánya csak 2024 őszén hagyta jóvá azt, hogy amerikai fegyverekkel Ukrajna oroszországi célpontokat bombázzon. Korábban erre kizárólag csak hazai gyártású drónokat használhattak.

Természetesen a jelenlegi elnök azt is kiemelte: a háború meg sem történt volna, ha ő lett volna korábban az elnök. Hozzátette azt is:

Érdekes idők jönnek!!!

Azt azonban nem árulta el, mit ért az „érdekes idők” alatt. Ukrajna régóta kéri szövetségeseit, tegyék lehetővé fegyverszállításokkal, valamint engedélyekkel azt, hogy minél mélyebben csapjon le az orosz katonai infrastruktúrára.

