Elmondta Szergej Lavrov, mi kell a Zelenszkij-Putyin találkozó megvalósulásához
Portfolio
Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel személyesen is találkozzon, de csak akkor, ha a „szükséges kérdéseket rendezik” a találkozó előtt – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Lavrov nem fejtette ki, pontosan melyek ezek a szükséges kérdések, nem egyértelmű, hogy itt az orosz-ukrán háború főbb nézeteltéréseinek, vagy a találkozó körülményeinek rendezését akarja-e az orosz külügyminiszter.

Hozzátette:

meg kell oldani a legitimációs problémákat az ukrán oldal aláíróinál.”

Nagyon úgy néz ki, Oroszország egyre inkább vonakodik a Zelenszkij-Putyin találkozótól, ez az első alkalom az alaszkai Trump-Putyin csúcs után, hogy Moszkva előfeltételeket szabott a meetinghez.

Abszolút nem kizárható, az oroszok arra gondolnak, hogy a területi követelések, biztonsági garanciák kérdését nem ott, a Zelenszkij-Putyin csúcson kellene letárgyalni, hanem egy ilyen találkozó lényegében már arról szólna, hogy kész egyezményt írnak alá a felek. Ennek letárgyalása hónapokat vehet igénybe, alacsonyabb szintű találkozók sorozatával.

Mindemellett a „legitimációs problémák” azt jelentik, hogy Oroszország ismét elkezdett azzal érvelni, hogy Zelenszkij elnök nem legitim vezető, mert 2024-ben lejárt a mandátuma. Szintén remek időhúzási eszköz lehet orosz részről, ha erre hivatkozva ismét elkezdik erőltetni az ukrán politikus leváltását, esetleg választások kiírását Ukrajnában.

Addig, amíg ezek a dolgok rendeződnek, az orosz haderő tovább tudja ostromolni Ukrajna városait.

Címlapkép: Duma.gov.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

