Elmondta Zelenszkij, mit gondol arról, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal
Elmondta Zelenszkij, mit gondol arról, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reflektált ma reggel arra a felvetésre, mely szerint Budapesten kellene találkoznia Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a háború lezárásáról egyeztessen.

Hát, ez kihívás lenne”

– ezt mondta röviden az elnök a budapesti csúcstalálkozó lehetőségéről.

Nem fejtette ki, pontosan mire gondol; utalhatott itt a közelmúltban elmérgesedett magyar-ukrán viszonyra, illetve arra is, hogy az 1994-es budapesti egyezmény miatt, melyet Oroszország többször is megszegett, negatív történelmi áthallása lenne a helyszínválasztásnak.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy

kemény reakciót remél az Egyesült Államoktól, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök mégsem lesz hajlandó személyesen egyeztetni az ukrán vezetővel.

Közben Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte: Magyarország örömmel biztosít helyszínt az ukrajnai béketárgyalásokhoz, mivel hazánk az egyetlen olyan ország ma Európában, amely egyszerre tud kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszédet folytatni az Egyesült Államok és Oroszország vezetőivel is.

