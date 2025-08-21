Emelkedik az egyik legelterjedtebb streaming-szolgáltatás ára

Az Apple csütörtöktől 3 dollárral megemeli az Apple TV+ streaming szolgáltatás árát az Egyesült Államokban és más, egyelőre nem ismert országokban is. Az áremeléssel együtt az Apple szolgáltatásáért az eddigi 9,99 (~3400 Ft) dollár helyett 12,99 (~4400 Ft) dollárt kell majd fizetniük az amerikai felhasználóknak.

A Reuters közlése szerint az Apple TV+ éves előfizetésének ára nem változik,

ahogy az Apple One csomagé sem, amely az Apple TV+ mellett olyan szolgáltatásokat tartalmaz, mint az iCloud és az Apple Music.

Az Apple TV+ ugyan egyre népszerűbb, kritikailag is elismert műsorokat készít, előfizetők tekintetében elmarad az olyan nagyobb vetélytársaktól, mint a Netflix, a Disney+ és az Amazon Prime Video. Bár az Apple nem közöl pontos adatokat, elemzők szerint

az Apple TV+ 2024 végére elérhette a 40,4 millió előfizetőt, míg a Netflix tavaly év végén már több mint 300 millió előfizetőt számlált.

Az Apple legutóbb 2023 októberében emelte 3 dollárral az Apple TV+ előfizetési díját. A Comcast tulajdonában álló Peacock idén júliusban szintén 3 dollárral növelte mind a reklámokkal támogatott, mind a prémium csomagjainak árát, így az Apple vélhetően a versenytárs mintájára döntött az emelés mellett.

A The Information márciusi jelentése szerint

az Apple évi több mint 1 milliárd dollárt veszít az Apple TV+ szolgáltatáson.

A vállalat a 2019-es indulás óta évi több mint 5 milliárd dollárt költött tartalomra, de tavaly ezt az összeget körülbelül 500 millió dollárral csökkentette.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio