Furcsa videó: nagyon úgy néz ki, visszatért a frontra az ukránok legendás fegyvere

Az ukrán hírszerzés által közzétett videó tanúsága szerint egy drónról indított rakétával semmisítettek meg egy orosz motorcsónakot a Fekete-tengeren, a herszoni régió térségében.
Az eset különlegessége, hogy a - jellegzetes képernyő alapján - a támadást egy Bayraktar TB2-es drón hajtotta végre.
Ez a drón azonban alapvetően nem képes rakéták hordozására, korábban is csak siklóbombák alkották az arzenálját.
Az, hogy milyen rakétát használhattak a Bayraktarral, egyelőre nem ismert. A Roketsan vállalat egyszer létrehozta a Cirit, egy 8 kilométeres hatótávval és lézerirányítással rendelkező rakétát, de az nem ismert, hogy Ukrajna rendelt volna-e belőle.
A TB2-es drón már nagyon régen kikopott az ukrán fegyverarzenálból, holott a háború első heteiben igazi "médiasztárnak" számított. Ennek oka, hogy az oroszok nem rendelkeztek megfelelő csapatlégvédelemmel, így ezek a kicsi és olcsó drónok igazán "arathattak" a felvonuló konvojok között. Később azonban fejlődött az orosz védekezés, így a Bayraktarok - amelyek egyébként könnyedén megsemmisíthetőek - egész egyszerűen kiszorultak az aktív ukrán arzenálból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
