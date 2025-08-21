  • Megjelenítés
Győzelmet ünnepelt az orosz védelmi minisztérium – Kiderült, valamit nagyon elnéztek a térképen
Globál

Győzelmet ünnepelt az orosz védelmi minisztérium – Kiderült, valamit nagyon elnéztek a térképen

Portfolio
Csütörtökön jelentette be az orosz védelmi minisztérium Olekszandro-Slutyine elfoglalását, nem sokkal később azonban kiderült: elnézték a települést.

Az orosz állami médiában jött le az orosz védelmi minisztérium közleménye, miszerint elfoglalták a donyecki Olekszandro-Slutyine települést.

Ez lényegében az utolsó falu Kosztjantinivkától délkeletre.

A közvetlen támadás az erődváros ellen ugyanakkor még egy ideig váratni fog magára, mivel – ahogy Julian Röpcke OSINT-elemző kiemelte – a védelmi minisztérium által közzétett felvételeken nem Olekszandro-Slutyine, hanem Dilijivka látható, ez némileg messzebb található az eredetileg megjelölt településtől.

Kapcsolódó cikkünk

Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ukrajna háború frontvonal csütörtök percről percre
Globál
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility