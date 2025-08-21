Hamarosan újra felszáll Amerika szupertitkos űrrepülőgépe

A pilóta nélküli X-37B űrrepülőgép egy SpaceX Falcon 9 rakétával indul majd útnak a NASA floridai Kennedy Űrközpontjából. A Boeing által fejlesztett, 2010 óta szolgálatban lévő, szigorúan titkos rendszert az amerikai légierő és az űrhaderő közösen üzemelteti.
A keringési pályákról a Földre visszatérő űrrepülőgép fő feladata a katonai technológiák űrbeli tesztelése. Ahogy arról már korábbi cikkünkben is beszámoltunk, a mostani küldetés során a repülőgép lézeres kommunikációs rendszereket és egy új, a GPS-nél is pontosabb technológián alapuló navigációs berendezést fog kipróbálni.
A szakértők szkeptikusak a másfél évtizede fejlesztett űrrepülőgéppel szemben. Bár a két létező X-37B példány egyike sem szenvedett balesetet, szakemberek megjegyezték, hogy nem történtek nyilvános erőfeszítések további példányok vagy utódmodellek építésére, annak ellenére, hogy az USA tavaly közel 50 milliárd dollárt költött védelmi űrprogramokra.
Szerintem ez inkább egy jó-ha-van eszköz. Valószínűleg egy lelkes tábornok biztosítja a finanszírozását, de nem szerves része a védelmi minisztérium űrstratégiájának.
- nyilatkozta Jonathan McDowell, a Harvard-Smithsonian Asztrofizikai Központ kutatója.
Az X-37B különlegessége, hogy hónapokig vagy akár évekig is képes az űrben, Föld körüli pályán maradni, majd egy hagyományos repülőgéphez hasonlóan landolni egy kifutópályán, lehetővé téve a fedélzeti berendezések közvetlen vizsgálatát a Földön.
Az űrhaderő nem kívánt nyilatkozni arról, hogy az X-37B szerepet kaphat-e a Donald Trump által idén bejelentett, grandiózus Golden Dome kezdeményezésben, amely egy földi és űrbeli rendszer létrehozását célozza az Egyesült Államokat fenyegető rakéták és repülőgépek elfogására.
A légierő szóvivője szerint a jármű költséginformációi nem nyilvánosak, de
a "Nagy gyönyörű törvény" az elkövetkező négy évre 1 milliárd dollárt irányzott elő az X-37B programra.
Kína szintén üzemeltet egy az X-37B-hez hasonló, hosszú küldetésekre tervezett katonai űrrepülőgépet, amely 2020 óta háromszor repült, de képességeiről keveset tudni, eddigi leghosszabb űrbeli tartózkodása pedig kevesebb mint 300 nap volt.
Érdemes feltenni a kérdést, hogy egy repülőgépként leszálló jármű lehet-e olyan költséghatékony, mint az újrafelhasználható visszatérő kapszulák
- mondta Clayton Swope, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának szakértője, hozzátéve, hogy "Kereskedelmi szempontból a cégek inkább az újrafelhasználható kapszulákra fogadnak."
Az X-37B titokzatossága ellenére kutatók érzékeny teleszkópokkal figyelemre méltó képességeket fedeztek fel. Hetedik repülése során erősen elliptikus pályára állt, 38 838 kilométeres magasságot is elérve, és újszerű fékezési manővereket mutatott be, a légkört használva irányváltoztatásra.
