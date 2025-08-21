Ismét bevetette Putyin csodafegyverét Oroszország – Úgy tűnik, súlyos kudarc lett a vége

Oroszország közel 600 drónt, cirkáló- és ballisztikus rakétát indított egy kombinált légitámadás keretében Ukrajna ellen. A jelenlegi hivatalos (ukrán) információk szerint az egyik eszköz egy 3M22 Cirkon hiperszonikus cirkálórakéta volt.

Mint írják, a csodafegyver nem érte el a célpontot.

Az ukrán portál hangsúlyozza, a Cirkonok nagyon alacsony pontosságúnak bizonyultak ukrajnai bevetésük során, amit még fokozott az a tény is, hogy kis robbanófejjel szereltek. A DE szerint Oroszország a háború kezdete óta mindössze 14 alkalommal indított ilyen rakétát,

méghozzá azért, mert leplezni kívánják a kudarcos fejlesztést.

A 3M22 Cirkon-t elsősorban felszíni hajók és szárazföldi célok elleni csapásokra fejlesztették ki, hajókról, valamint tengeralattjárókról indítható. A tesztek és hivatalos közlések alapján a rakéta csúcssebessége eléri a hangsebesség nyolcszorosát, míg a hatótávolság repülési profiltól függően több száz kilométertől akár 1 000 kilométerig is terjedhet. Elfogását a nagy sebesség mellett jelentős manőverezőképessége is nehezíti.

Címlapkép forrása: Reuters/Portfolio