Ismét bevetette Putyin csodafegyverét Oroszország – Úgy tűnik, súlyos kudarc lett a vége
Portfolio
Augusztus 21-én hajnalban legalább egy 3M22 Cirkon rakéta is útnak indult Ukrajna irányába, azonban a korábban csodafegyvernek beharangozott hiperszonikus cirkálórakéta ismét kudarcot vallott – írja az ukrán Defence Express.

Oroszország közel 600 drónt, cirkáló- és ballisztikus rakétát indított egy kombinált légitámadás keretében Ukrajna ellen. A jelenlegi hivatalos (ukrán) információk szerint az egyik eszköz egy 3M22 Cirkon hiperszonikus cirkálórakéta volt.

Mint írják, a csodafegyver nem érte el a célpontot.

Az ukrán portál hangsúlyozza, a Cirkonok nagyon alacsony pontosságúnak bizonyultak ukrajnai bevetésük során, amit még fokozott az a tény is, hogy kis robbanófejjel szereltek. A DE szerint Oroszország a háború kezdete óta mindössze 14 alkalommal indított ilyen rakétát,

méghozzá azért, mert leplezni kívánják a kudarcos fejlesztést.

A 3M22 Cirkon-t elsősorban felszíni hajók és szárazföldi célok elleni csapásokra fejlesztették ki, hajókról, valamint tengeralattjárókról indítható. A tesztek és hivatalos közlések alapján a rakéta csúcssebessége eléri a hangsebesség nyolcszorosát, míg a hatótávolság repülési profiltól függően több száz kilométertől akár 1 000 kilométerig is terjedhet. Elfogását a nagy sebesség mellett jelentős manőverezőképessége is nehezíti.

Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

