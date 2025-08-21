Jelentett a hírszerzés: akkora a probléma Oroszországban, hogy kényszerintézkedéseket vezetett be Moszkva

Oroszországban egyre súlyosbodik az üzemanyagválság: egyik régió a másik után korlátozza a benzin értékesítését, az orosz kormány pedig kénytelen sürgősen üzemanyagot vásárolni Fehéroroszországból.

A Belneftehim szerint augusztus második felében az orosz cégeknél ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés a fehérorosz olajtermékek iránt. A fehérorosz finomítók ugyanakkor képesek még növelni a kínálatot.

A civil oldalon ugyanakkor továbbra is egyre rosszabb a benzinhiány: a Krím, Transzbajkál és Primorje után már a Kuril-szigeteken is korlátozzák a lakossági felhasználást.

A jelenlegi limit személyenként 10 liter.

Az ukrán hírszerzés szerint a régiókban csak a különleges szolgálatok, a sürgősségi szolgálatok és a régió létfontosságú tevékenységét biztosító vállalkozások kapnak benzint, elsőbbségi alapon.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images