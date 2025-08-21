Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön

Munkácsi támadás: 15 sérültről tudni
Az ukrán állami szervek közölték: 15 sérültje van a Munkács területét érő orosz támadásnak, a városban tomboló tüzet pedig még mindig nem sikerült megfékezni. 7000 négyzetkilométeren tombolnak a lángok.
Elmondta Zelenszkij, mit gondol arról, hogy Budapesten találkozzon Putyinnal
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök reflektált ma reggel arra a felvetésre, mely szerint Budapesten kellene találkoznia Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a háború lezárásáról egyeztessen.
Brit szakértő figyelmeztet: hatalmas stratégiai hibát követhet el a NATO
Az orosz-ukrán háború tanulságai alapján hiba lenne teljesen háttérbe szorítani a páncélozott járművek és tüzérségi eszközök fejlesztését a drónképesség növelése érdekében - írja elemzői vélemények alapján a Defense News.
Amerikai alelnök: két fő kérdés van most az ukrajnai béketárgyalások kapcsán
JD Vance amerikai alelnök szerint az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalások két fő kérdés körül forognak: Ukrajna biztonsági garanciákat szeretne, míg Oroszország ukrán terüeteket szeretne elrabolni, olyanokat is, melyeket jelenleg nem ellenőriz - írta meg a Bloomberg.
Lebombázták az oroszok Munkácsot
Orosz támadás érte Munkácsot, egy ipari létesítményt felrobbant, a városban tűz van – írja több ukrán lap.
CNN: lehet, hogy soha nem fog megvalósulni a Putyin-Zelenszkij találkozó
Friss elemzésében arról értekezik az amerikai CNN hírportál, hogy jó esély van rá, hogy soha nem fog összejönni a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közti találkozó.
Egy elszigetelt térség lett a világ demográfiai csodája: olyan népesedési bumm zajlik itt, amire Kína és Oroszország is irigykedve néz
Egészen egyedülálló népesedési pályát jártak be Közép-Ázsia országai az elmúlt évtizedekben. Ameddig jóformán az egész világon tendenciózusan csökkentek a születési arányszámok, addig itt gyakorlatilag kilőttek a mutatók, méghozzá a Szovjetunió összeomlását követő gazdasági nehézségek közepette. Felmerül a kérdés, hogy ez a minta lemásolható-e, vagy egy kivételes helyzetről van-e szó. Elemzésünkben a térség különleges népesedési mintáinak jártunk utána.
Bedöntötték az ukránok a voronyezsi vasutat, az oroszok Smerccsel lövik Kosztyantynivkát - Híreink az ukrán frontról csütörtökön
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
