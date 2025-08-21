Katonai lépésekről egyeztet az Egyesült Államok Európával, asztalhoz ültetnék Oroszországot

Joseph Halstead, az amerikai hadsereg egyesített vezérkari főnökeinek szóvivője szerint a megbeszéléseket augusztus 19-20-án Washingtonban tartották Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, az Egyesült Királyság, Ukrajna, az Egyesült Államok, valamint az Európai Szövetséges Erők Főparancsnokának részvételével.

A vezérkari főnökök katonai lehetőségeket dolgoztak ki az európai tartós béke megteremtésére irányuló tárgyalások támogatására

– jelentette ki Joseph Halstead.

A szóvivő azt is elárulta, a közös katonai terveket a résztvevő országok biztonsági tanácsadói elé terjesztik „megfontolásra”. A szóvivő ugyanakkor nem árulta el, mit takarnak ezek a katonai tervek, csupán annyit tett hozzá, hogy a cél a „folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések támogatása”.

