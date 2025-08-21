  • Megjelenítés
Készülhet valamire Kína: így függetlenednének még inkább az USA-tól
Globál

Készülhet valamire Kína: így függetlenednének még inkább az USA-tól

Portfolio
A kínai DeepSeek mesterséges intelligencia startup csütörtökön mutatta be zászlóshajó V3 modelljének frissítését, amelynek egyik legnagyobb újítása, hogy a fejlesztő szerint működése kínai gyártmányú chipekre optimalizált.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A hazai chipekkel való kompatibilitás előtérbe helyezése arra utalhat, hogy a DeepSeek AI modelljeit a kínai félvezetőipari ökoszisztémához igazítják, miközben

Peking az amerikai technológia kiváltására törekszik Washington exportkorlátozásaival szemben.

Kapcsolódó cikkünk

Bloomberg: Kína arra utasította a helyi cégeket, hogy ne használják az Nvidia chipjeit

A DeepSeek idén tavasszal azzal keltett feltűnést a technológiai világban, hogy olyan AI-modellt dobott piacra, amely a benchmarkok szerint képes felvenni a versenyt a vezető nyugati modellekkel, mint például OpenAI megoldásaival. A nyugati chipgyártók árfolyamában rendkívül nagy esést okozott akkor a kínai AI-modell érkezése, ugyanis a vállalat állítása szerint lényegeseb alacsonyabb működési és fejlesztési költségeket, valamint számítási kapacitás mellett sikerült azt elérniük.

A DeepSeek egy WeChat bejegyzésben közölte, hogy a DeepSeek-V3.1 modell

a "hamarosan megjelenő következő generációs hazai chipekre" van optimalizálva,

bár nem nevezték meg konkrétan, mely chipmodelleket vagy gyártókat támogatnak majd.

A Deepseek-V3.1 által is használt FP8, vagyis a 8 bites lebegőpontos formátum olyan adatfeldolgozási módszer, amely lehetővé teszi az AI modellek hatékonyabb működését, kevesebb memóriát használva és gyorsabban futva a hagyományos módszereknél.

A DeepSeek-V3.1 hibrid következtetési struktúrával rendelkezik, amely a vállalat szerint lehetővé teszi a modell számára, hogy mind érvelési (reasoning), mind nem-érvelési módban működjön.

Kapcsolódó cikkünk

Új fronton megy neki Amerika Kínának

Vérre menő harc Kína és az USA között – Ki áll nyerésre?

A kínai csoda titka: így uralják le az egész világot

Trump valójában Kína győzelmét segíti elő a globális AI-versenyben

Forradalmi változás jön a ChatGPT-re: mostantól képes önállóan kezelni a számítógépünket

Pekingben járt az Nvidia vezére, fontos csereüzlet körvonalazódik

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
felmelegedés, hőhullám, peking klímaváltozás
Globál
Lesújtó számok érkeztek: évtizedek óta nem volt ilyen szinten az erdőtüzek pusztítása Európában
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility