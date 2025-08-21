Készülhet valamire Kína: így függetlenednének még inkább az USA-tól

A hazai chipekkel való kompatibilitás előtérbe helyezése arra utalhat, hogy a DeepSeek AI modelljeit a kínai félvezetőipari ökoszisztémához igazítják, miközben
Peking az amerikai technológia kiváltására törekszik Washington exportkorlátozásaival szemben.
A DeepSeek idén tavasszal azzal keltett feltűnést a technológiai világban, hogy olyan AI-modellt dobott piacra, amely a benchmarkok szerint képes felvenni a versenyt a vezető nyugati modellekkel, mint például OpenAI megoldásaival. A nyugati chipgyártók árfolyamában rendkívül nagy esést okozott akkor a kínai AI-modell érkezése, ugyanis a vállalat állítása szerint lényegeseb alacsonyabb működési és fejlesztési költségeket, valamint számítási kapacitás mellett sikerült azt elérniük.
A DeepSeek egy WeChat bejegyzésben közölte, hogy a DeepSeek-V3.1 modell
a "hamarosan megjelenő következő generációs hazai chipekre" van optimalizálva,
bár nem nevezték meg konkrétan, mely chipmodelleket vagy gyártókat támogatnak majd.
A Deepseek-V3.1 által is használt FP8, vagyis a 8 bites lebegőpontos formátum olyan adatfeldolgozási módszer, amely lehetővé teszi az AI modellek hatékonyabb működését, kevesebb memóriát használva és gyorsabban futva a hagyományos módszereknél.
A DeepSeek-V3.1 hibrid következtetési struktúrával rendelkezik, amely a vállalat szerint lehetővé teszi a modell számára, hogy mind érvelési (reasoning), mind nem-érvelési módban működjön.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
