Kiderült, mit akar Trump: nélküle találkozhat Putyin és Zelenszkij?

A helyzetet ismerő amerikai tisztségviselők elmondása szerint az amerikai elnök először szeretné elérni, hogy Oroszország és Ukrajna első emberei először az Egyesült Államok vezetője nélkül találkozzanak. Ez egyben azt is jelenti, hogy Washington szeretne egyet hátrébb lépni a konfliktus lezárása felé vezető úton. Elmondták, hogy Trump a tanácsadóinak kifejtette, hogy csak akkor jöhet létre egy háromoldalú találkozó, amint kettesben ülnek le tárgyalni.
Csak látni akarom, mi történik a találkozón. Tehát éppen az előkészületeken dolgoznak, és meglátjuk, mi történik
– mondta Mark Levin talkshow-műsorvezetőnek adott telefonos interjúban.
Az amerikai elnök nemrégiben elismerte, hogy az orosz-ukrán háborúban a béke megteremtése sokkal nehezebb feladat elé állította, mint arra korábban számított. A kiszivárgott információk szerint az elmúlt két hétben megtartott találkozók után Trump inkább kiváró álláspontra helyezkedett, hogy lesz-e találkozó Kijev és Moszkva között. A Fehér Háznak egyelőre nincs sem időpontja, sem pedig helyszínötlete arról, hogy mikor és hol kerülhet sor a nagy találkozóra. Azt viszont nem zárja ki, hogy ő is leüljön a két vezetővel, de csak a kétszemélyes megbeszélést követően. Miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Washingtonban tett látogatást,
az ügy nem igazán haladt előre, az oroszok és az ukránok inkább csak üzengetnek egymásnak.
A két ország között a legnagyobb vitát a biztonsági garanciák és a területi kérdések jelentik, bár az ukrán államfő az oroszok más kéréseit is határozottan visszautasította, így az orosz nyelv hivatalossá tételét, vagy az egyházi korlátozás megszüntetését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
