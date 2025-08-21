  • Megjelenítés
Kiderült, pontosan mit bombáztak le az oroszok Munkácson
Portfolio
Az amerikai tulajdonú Flex Ltd. (korábban Flextronics) elektronikus eszközeit gyártó üzemét támadták meg az oroszok ma hajnalban Munkácson – írja több orosz és ukrán forrás.

A kárpátaljai településre egyes források szerint 12 orosz cirkálórakéta csapott be, az üzemcsarnok teljesen kiégett.

A cég szingapúri-amerikai tulajdonban van, elektronikai eszközöket gyártanak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az üzemben hétköznapi háztartási eszközöket, például kávégépeket gyártottak.

Oroszország hivatalosan nem kommentálta az incidenst, de elég valószínű, hogy azt fogják nyilatkozni, ha nyilatkoznak, hogy az üzemben fegyverekhez szükséges alkatrészeket készítettek.

