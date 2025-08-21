  • Megjelenítés
Lebombázták az oroszok Munkácsot
Lebombázták az oroszok Munkácsot

Orosz támadás érte Munkácsot, egy ipari létesítményt felrobbant, a városban tűz van – írja több ukrán lap.

Az éjjeli orosz támadás Ukrajna nyugati régióit célozta: robbanás történt Kárpátalján és Lviv területén is.

A munkácsi városi tanács arról számol be, hogy

egy vállalkozás telephelyét robbantották fel az oroszok, a katasztrófa-elhárítók dolgoznak a helyszínen.

Az Ukrainszka Pravda arról ír, hogy kombinált drón- és rakétatámadás érte Ukrajna nyugati részét: hiperszonikus rakéták indítására képes MiG-31K vadászgépeket észleltek a légtérbe és nagy hatótávolságú drónokat is indítottak az ország területe ellen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

