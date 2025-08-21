Lebombázták az oroszok Munkácsot

Orosz támadás érte Munkácsot, egy ipari létesítményt felrobbant, a városban tűz van – írja több ukrán lap.

Az éjjeli orosz támadás Ukrajna nyugati régióit célozta: robbanás történt Kárpátalján és Lviv területén is.

The Russian enemy struck an enterprise in the Mukachevo district, Zakarpattia region, with cruise missiles, destroying warehouse facilities and causing a fire. People have been injured. pic.twitter.com/d7aBFlMI7r https://t.co/d7aBFlMI7r — Maria Drutska (@maria_drutska) August 21, 2025

A munkácsi városi tanács arról számol be, hogy

egy vállalkozás telephelyét robbantották fel az oroszok, a katasztrófa-elhárítók dolgoznak a helyszínen.

Az Ukrainszka Pravda arról ír, hogy kombinált drón- és rakétatámadás érte Ukrajna nyugati részét: hiperszonikus rakéták indítására képes MiG-31K vadászgépeket észleltek a légtérbe és nagy hatótávolságú drónokat is indítottak az ország területe ellen.

