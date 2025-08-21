  • Megjelenítés
Lengyelország elnöke megvétózta a rezsicsökkentést: drágább áram jön minden háztartásnak
Lengyelország elnöke megvétózta a rezsicsökkentést: drágább áram jön minden háztartásnak

Karol Nawrocki lengyel elnök beiktatása óta első alkalommal élt vétójogával, megakadályozva a jelenlegi kormány áramár korlátozásról és a szélerőművek fejlesztéséről szóló törvényjavaslatát, ami éles konfliktust eredményezett Donald Tusk miniszterelnökkel - közölte a Bloomberg.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a törvényjavaslat csökkentette volna a szélerőművek és a lakóövezetek közötti kötelező távolságot, amelyet még a korábbi kormányzat fogadott el. Az úgynevezett "10H szabály" szerint Lengyelországban a szélerőműveknek a turbina teljes magasságának tízszeres távolságára kellett elhelyezkedniük lakóépületektől, amely előírás gyakorlatilag az ország 99 %-át kizárta a beruházás lehetőségéből. A javaslat szerint ezt a minimális távolságot 500 méterben határozták volna meg, ezzel növelve a szélerőművek darabszámát.

Nyilvánvaló, hogy az emberek nem akarnak szélturbinákat a lakóhelyük közelében, és én a lengyelek hangja vagyok

- jelentette ki Nawrocki. Azt is hozzátette, hogy "Lengyelországnak az energiaárak csökkentéséhez el kell távolodnia az Európai Unió zöld megállapodásától, a blokk dekarbonizációs stratégiájától."

Azonban nem a szélfarmok szabályozása volt az elnök legnagyobb problémája: a jogszabálytervezet ugyanis tartalmaz egy olyan rendelkezést is, amely az év végéig meghosszabbította volna a háztartások energiaárainak befagyasztását 500 zloty/MWh áron - hasonló mechanizmussal, mint a magyarországi rezsicsökkentés. Ez az összeg mai árfolyamon 46,5 Ft/kWh, ami még midig magasabb, mint a hazai 36 Ft-os díjszabás (ami 2523 kWh éves fogyasztás feletti részre már 70 Ft/kWh).

A Donald Tusk vezette lengyel kormány által előterjesztett jogszabálycsomag része lett volna annak a törekvésnek, hogy a szénfüggő Lengyelország 2030-ig energiatermelésének legalább 50%-át megújuló forrásokból fedezze.

A mostani vétó az első jelentős összecsapás Nawrocki és Tusk miniszterelnök között.

A lengyel elnök, akit az előző kormány, tehát a Jog és Igazságosság párt támogat, a lengyel szénbányászat szószólója. Tusk kormánya viszont azzal érvelt, hogy az energiaárak és a megújuló energiaforrásokba történő beruházások összefüggnek, mivel a szénerőműveknél alacsonyabb költséggel termelő szélerőművek segítenének féken tartani a jövőbeli energiaárakat.

Vagy rosszindulatú cselekedet, vagy az elnök döbbenetes hozzá nem értése - esetleg mindkettő. A vétó drágább áramot jelent minden lengyel számára, ma és a jövőben egyaránt

- írta Tusk az X-en Nawrocki döntését kommentálva.

Címlapkép forrása: EU

