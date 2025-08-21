  • Megjelenítés
Lesújtó számok érkeztek: évtizedek óta nem volt ilyen szinten az erdőtüzek pusztítása Európában
Globál

Lesújtó számok érkeztek: évtizedek óta nem volt ilyen szinten az erdőtüzek pusztítása Európában

MTI
Több mint egymillió hektárnyi terület lett tűzvészek martaléka idén az Európai Unióban, a legtöbb 2006 óta, amióta az erdő- és bozóttüzekről statisztikát vezetnek - közölte csütörtökön az AFP francia hírügynökség az erdőtüzekkel foglalkozó európai információs rendszer (EFFIS) adatainak elemzése alapján.

A korábbi - 2017-es - méreteket meghaladó rekord pontosan

1 015 731 hektár volt csütörtök délben, amely nagyobb területet jelent, mint Korzika szigete.

2017-ben mintegy 988 524 hektárnyi erdő égett le, annak több mint a fele Portugáliában, ahol az erdőtüzeknek 119 halálos áldozatuk is volt.

Az erdőtüzek kiterjedése idén eddig négy európai uniós tagállamban - Spanyolországon, Cipruson, Németországban és Szlovákiában - haladta meg a húszéves rekordot. Portugáliában a 2017. évi 563 530 hektáros abszolút rekord nem dőlt meg, de éves viszonylatban augusztus 21-ig még soha nem égett le akkora terület, mint most.

A leginkább sújtott európai uniós tagország Spanyolország, amelynek nyugati részében számos erdőtűz tombol, és négyen meghaltak.

Ott több mint 400 ezer hektár égett le eddig idén, az összes érintett uniós terület 40 százaléka.

Portugáliában hárman estek áldozatul a lángoknak, és közel 274 ezer hektár égett le. Romániában 126 ezer hektár, Franciaországban 35 600 hektárnyi erdő vált a lángok martalékává.

A Kopernikusz európai uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS csak a legkevesebb 30 hektárnyi területen égő tüzeket veszi figyelembe.

Kapcsolódó cikkünk

Valóságos tűzfészekké változott Európa, megindult a tömeges evakuáció

Tombol az erdőtűz Spanyolországban, fontos turistaútvonalat kellett lezárni

Az elmúlt húsz évben nem látott katasztrófa pusztít, megindult az evakuáció

Hőhullám pusztít, lángokban a magyarok kedvelt üdülőcélpontjai

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Charlie és Bruno

Merre mozdulhat az arany ára?

Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
ukrajna háború frontvonal csütörtök percről percre
Globál
Kárpátalját bombázták az oroszok, kőkemény harcok tombolnak Pokrovszknál - Híreink az ukrán frontról csütörtökön
Pénzcentrum
Zsebbenyúlós ősz vár a magyar családokra: ezzel érdemes már most számolni, sokkoló lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility