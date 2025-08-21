Lesújtó számok érkeztek: évtizedek óta nem volt ilyen szinten az erdőtüzek pusztítása Európában

A korábbi - 2017-es - méreteket meghaladó rekord pontosan
1 015 731 hektár volt csütörtök délben, amely nagyobb területet jelent, mint Korzika szigete.
2017-ben mintegy 988 524 hektárnyi erdő égett le, annak több mint a fele Portugáliában, ahol az erdőtüzeknek 119 halálos áldozatuk is volt.
Az erdőtüzek kiterjedése idén eddig négy európai uniós tagállamban - Spanyolországon, Cipruson, Németországban és Szlovákiában - haladta meg a húszéves rekordot. Portugáliában a 2017. évi 563 530 hektáros abszolút rekord nem dőlt meg, de éves viszonylatban augusztus 21-ig még soha nem égett le akkora terület, mint most.
A leginkább sújtott európai uniós tagország Spanyolország, amelynek nyugati részében számos erdőtűz tombol, és négyen meghaltak.
Ott több mint 400 ezer hektár égett le eddig idén, az összes érintett uniós terület 40 százaléka.
Portugáliában hárman estek áldozatul a lángoknak, és közel 274 ezer hektár égett le. Romániában 126 ezer hektár, Franciaországban 35 600 hektárnyi erdő vált a lángok martalékává.
A Kopernikusz európai uniós időjárás-megfigyelő program részeként működő EFFIS csak a legkevesebb 30 hektárnyi területen égő tüzeket veszi figyelembe.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
