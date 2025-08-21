Máig kísért a második világháború: paradox helyzetbe került a két távol-keleti hatalom kapcsolata

A két ázsiai hatalom kapcsolata sajátos kettősséget mutat: a 2024-ben 292,6 milliárd dolláros kétoldalú kereskedelem ellenére a geopolitikai viták, a háborús múlt és a területi kérdések továbbra is terhelik a viszonyt. Ez a paradox helyzet különösen szembetűnő a második világháború befejezésének közelgő 80. évfordulója kapcsán. A kapcsolatot három alapvető dilemma határozza meg:

Az első a gazdasági összefonódás és a biztonsági sebezhetőség közötti feszültség. Japán és Kína gazdasági kapcsolata az egyik legszéleskörűbb a világon. Kína továbbra is Japán legnagyobb kereskedelmi partnere, ám ez a gazdasági közelség egyre inkább stratégiai aggodalmak forrása is. Japán aggodalmait fokozta, hogy Kína gazdasági eszközöket használ politikai célokra, például a fukusimai szennyvízkibocsátást követően korlátozta a japán tengeri élelmiszerek importját. Bár Kína idén júniusban bejelentette, hogy részben feloldja a tilalmat, tíz prefektúra, köztük Fukusima termékeire továbbra is importtilalom vonatkozik.

Japán aggodalmait fokozta, hogy Kína gazdasági eszközöket használ politikai célokra, például a fukusimai szennyvízkibocsátást követően korlátozta a japán tengeri élelmiszerek importját. Bár Kína idén júniusban bejelentette, hogy részben feloldja a tilalmat, tíz prefektúra, köztük Fukusima termékeire továbbra is importtilalom vonatkozik. A második dilemma Japán számára az Egyesült Államokkal való mélyülő szövetség és a regionális stabilitásban betöltött konstruktív szerep közötti egyensúlyozás. Japán 2022-es nemzetbiztonsági stratégiája jelentős védelmi átalakulást vázol fel, beleértve a védelmi kiadások GDP-arányos 1 százalékról 2 százalékra növelését 2027-ig, valamint ellentámadó rakétaképességek beszerzését. Kínai szemszögből ezek a fejlemények megerősítik a félelmeket, hogy Japán részt vesz az Washington Kína-ellenes stratégiájában. A Szenkaku-szigetek (kínaiul Diaoyu) körüli területi viták továbbra is feszültségforrást jelentenek, amit jól illusztrál egy 2025 júliusi incidens, amikor egy kínai vadászbombázó 30 méterre közelítette meg egy japán felderítő repülőgépet.

Japán 2022-es nemzetbiztonsági stratégiája jelentős védelmi átalakulást vázol fel, beleértve a védelmi kiadások GDP-arányos 1 százalékról 2 százalékra növelését 2027-ig, valamint ellentámadó rakétaképességek beszerzését. Kínai szemszögből ezek a fejlemények megerősítik a félelmeket, hogy Japán részt vesz az Washington Kína-ellenes stratégiájában. A Szenkaku-szigetek (kínaiul Diaoyu) körüli amikor egy kínai vadászbombázó 30 méterre közelítette meg egy japán felderítő repülőgépet. A harmadik dilemma a kölcsönös megértés szükségessége és a digitális média által felerősített érzelmi polarizáció közötti növekvő szakadék. A közvélemény-kutatások szerint a japánok 84,7 százaléka „nem érez közelséget” Kína iránt – drámai fordulat a kapcsolatok normalizálása utáni időszakhoz képest, amikor a kedvező vélemények aránya közel 80 százalék volt.

Paradox módon az emberek közötti kapcsolatok ellenállónak bizonyultak. A turizmus és az oktatási csereprogramok helyreálltak a pandémia utáni mélypontról, Kína pedig enyhített álláspontján több kérdésben, beleértve a nisikigoi díszhalak importjának újraindítását és a vízummentes belépés visszaállítását. A 2024 novemberében tartott találkozójukon Isiba Sigeru japán miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök megerősítették, hogy a két ország továbbra is elkötelezett a „kölcsönösen előnyös, közös stratégiai érdekeken alapuló kapcsolat” és a „konstruktív és stabil japán-kínai viszony” mellett. A közelmúltbeli pozitív példák közé tartozik a 200 milliárd jüan (körülbelül 28,13 milliárd dollár) értékű kétoldalú valutacsere-megállapodás megújítása és egy japán üzleti delegáció első kínai látogatása 2019 óta. A lap szerint

a jövőben mindkét országnak el kell ismernie, hogy kapcsolatuk többpólusú kontextusban létezik, ahol egyikük sem engedheti meg magának, hogy a másikat kizárólag a kétoldalú dinamika szemszögéből szemlélje.

Azt javasolja, hogy a kapcsolatukat meghatározó alapvető feszültségek feloldására kell törekedni, és mindkét ország jobban járna, ha olyan mechanizmusokat alakítana ki, amelyek konstruktívan kezelik ezeket a feszültségeket.

