Megszólalt Orbán Viktor a Munkácsot ért orosz légitámadásról

A magyar miniszterelnök azt írta: a mai kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.
Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség
- tette hozzá a kormányfő bejegyzésében.
A miniszterelnök azt is közölte: Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlotta a magyar kormány segítségét.
A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell
- zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
