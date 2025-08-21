  • Megjelenítés
Megszólalt Orbán Viktor a Munkácsot ért orosz légitámadásról
Megszólalt Orbán Viktor a Munkácsot ért orosz légitámadásról

Az államalapítási ünnepség miatt szerda helyett csütörtökön ülésező kormány döntéseiről ismertetett néhány részletet Orbán Viktor Facebook-oldalán.

A magyar miniszterelnök azt írta: a mai kormányülésen áttekintették a Munkácsot ért orosz rakétatámadás következményeit.

Utasítottam a belügyminisztert, hogy készítse fel a debreceni és nyíregyházi kórházat a sebesültek fogadására. Hála Istennek nem volt rá szükség

- tette hozzá a kormányfő bejegyzésében.

A miniszterelnök azt is közölte: Szijjártó Péter egyeztetett a kárpátaljai magyarok képviselőivel, akiknek szintén felajánlotta a magyar kormány segítségét.

A béke irányába tett erőfeszítéseket, és a Trump elnök által kezdeményezett tárgyalási folyamatot folytatni kell

- zárta bejegyzését Orbán Viktor.

