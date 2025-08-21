Megvalósítaná Európa legrosszabb rémálmát Putyin szoros szövetségese: jöhet a nukleáris töltettel felszerelt Polonez

Fehéroroszország vizsgálja rakétagyártása bővítési lehetőségeit, beleértve azt is, hogy lehetséges-e atomtöltet indítására képessé tenni Polonez típusú rakétavetőit - közölte csütörtökön az ország biztonsági tanácsának vezetője.

Aljakszandr Volfovics, a fehérorosz biztonsági tanács vezetője szerint Minszk vizsgálja, hogy miképpen lehetne

a mintegy 300 kilométeres hatótávolságra képes Polonez rakétarendszert atomtöltetek célba juttatására is alkalmassá tenni.

A fegyverrendszer 2016 óta van Oroszország legszorosabb szövetségesénél hadrendbe állítva, kifejlesztésüket kínai együttműködésben valósították meg. Volfovics szerint modern fegyvernek számít, de felvetődött az a lehetőség, hogy az orosz Oresnyik hiperszonikus rakéta technológiáját hasznosítják majd a saját programjukban is.

Fehéroroszország nem rendelkezik saját nukleáris fegyverrel, de orosz taktikai atomfegyvereket állomásoztat területén, amelyek felett Moszkva tartja kézben az ellenőrzést. Fehéroroszország korábban Kínával hajtott végre közös rakétafejlesztést, a héten pedig jelezte, hogy katonai együttműködését Iránnal is elmélyíti. Az ország nyugaton három NATO-tagállammal, Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal, délen pedig Ukrajnával határos, ezzel komoly fenyegetést tud jelenteni az katonai szövetségre is. Minszk a 2022-es ukrajnai invázió idején átengedte a területét az orosz hadseregnek, hogy észak felől támadjon ukrán állásokat, több északi benyomulás során pedig egészen Kijevig sikerült eljutni.

A Polonez fejlesztésével kapcsolatos bejelentés közvetlen előzménye, hogy a Fehéroroszországot 1994 óta irányító Aljakszandr Lukasenka egy fegyveripari tanácskozáson sürgette a rakétagyártás korszerűsítését. Úgy fogalmazott:

a fokozódó katonai fenyegetések és a nyugati szomszédok fegyverkezése arra kényszeríti Fehéroroszországot, hogy folyamatosan erősítse saját, valamint Oroszországgal közös védelmi képességeit.

Címlapkép forrása: Homoatrox via Wikimedia Commons