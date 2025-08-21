  • Megjelenítés
Megvalósult Kína legrosszabb rémálma: bármelyik várost eléri az Agni-5-ös
Megvalósult Kína legrosszabb rémálma: bármelyik várost eléri az Agni-5-ös

MTI
India szerdán bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát, amely üzembe helyezése után nukleáris robbanófejjel elérheti Kína bármely részét.

Az Agni-5 típusú rakétát sikeresen indították Orisza államból, India keleti részén. A hatóságok közölték, hogy

a rakéta "minden működési és műszaki paramétert teljesített".

India és Kína, a világ két legnépesebb országa, Dél-Ázsia befolyásáért versengenek. Kapcsolataik 2020-ban romlottak meg, miután véres összecsapás történt a két ország határán.

India az Egyesült Államokkal, Ausztráliával és Japánnal együtt tagja a Quad (Négyek) nevű biztonsági szövetségnek, amelyet Kína ellensúlyaként tekintenek.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor a két ország közeledni kezdett egymáshoz, tavaly októberben Narendra Modi indiai miniszterelnök öt év után először találkozott Kína vezetőjével, Hszi Csin-pinggel egy oroszországi csúcstalálkozón. Modi várhatóan a hónap végén teszi első látogatását Kínába 2018 óta, hogy részt vegyen a regionális biztonsági szervezet, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozóján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

