Szintet lépett az orosz állam: fokozzák a saját állampolgáraik ellenőrzését
Oroszország szeptembertől kötelezővé teszi a MAX nevű állami hátterű üzenetküldő alkalmazás előtelepítését minden mobiltelefonra és táblagépre, ezzel tovább fokozva a ország állampolgárainak internethozzáférésének ellenőrzését.

Az orosz kormány csütörtökön jelentette be, hogy

az állami hátterű MAX üzenetküldő alkalmazást szeptember 1-től kötelezően előre telepíteni kell minden Oroszországban értékesített mobileszközre.

A MAX alkalmazást integrálják a kormányzati szolgáltatásokkal. Az orosz állami média cáfolja a kritikusok vádjait, miszerint a MAX kémkedésre szolgálna. Cáfolatuk szerint a MAX kevesebb felhasználói adathoz fér hozzá, mint a WhatsApp vagy a Telegram.

Szeptember 1-től az orosz fejlesztésű alkalmazásbolt, a RuStore előtelepítése is kötelező lesz nemcsak az Android, hanem az Apple eszközökön is.

A hazai fejlesztésű alkalmazások előtérbe helyezése azután következik, hogy Oroszország korlátozni kezdte a WhatsApp és a Telegram működését az országban, azzal vádolva a külföldi tulajdonú platformokat, hogy nem osztanak meg információkat a bűnüldöző szervekkel csalási és terrorizmussal kapcsolatos ügyekben.

A WhatsApp, amely júliusban 97,3 millió felhasználóval rendelkezett Oroszországban, azzal vádolta Moszkvát, hogy megpróbálja megakadályozni az oroszok hozzáférését a biztonságos kommunikációhoz. A Telegram (90,8 millió felhasználó) szerint aktívan küzd platformja káros használata ellen.

A MAX-ot fejlesztő állami irányítású VK technológiai vállalat másik üzenetküldő alkalmazása, a VK Messenger júliusban a harmadik legnépszerűbb volt Oroszországban, 17,9 millió felhasználóval. A MAX közlése szerint eddig 18 millió felhasználó töltötte le az alkalmazást, amelynek egyes részei még tesztelési fázisban vannak.

Az orosz belügyminisztérium szerdán közölte, hogy a MAX biztonságosabb a külföldi versenytársaknál, de már le is tartóztattak egy gyanúsítottat az új üzenetküldővel elkövetett első csalási ügyben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

