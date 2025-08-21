  • Megjelenítés
Titkos atomrakéta-bázist fedeztek fel a kínai határ mellett
Észak-Korea titkos katonai bázist épített a kínai határ közelében, amelyet legújabb, nagy hatótávolságú ballisztikus rakétáinak tárolására használ - derült ki egy amerikai elemzőközpont jelentéséből.

A washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ (CSIS) jelentése szerint a rakétabázis

mindössze 27 kilométerre van az ország kínai határától.

Hozzátették, hogy az Észak-Phjongan tartományban található Szinpung-dong bázis valószínűleg interkontinentális ballisztikus rakétákat tárol, köztük nukleáris képességűeket is.

A fegyverek "potenciális nukleáris fenyegetést jelentenek Kelet-Ázsiára és az amerikai kontinensre" - áll a jelentésben.

A bázis egyike annak a 15-20 ballisztikus rakétabázisnak, karbantartó, támogató, rakéta- és robbanófej-tároló létesítménynek, amelyet Észak-Korea soha nem jelentett be.

A CSIS szerint az elemzőközpont jelentése az első alapos, nyílt forrásokból származó tanulmány, amely megerősíti a bázis létezését.

A bázist egy olyan időszakban fedezték fel, amikor az észak-koreai vezető, Kim Dzsongün nemrégiben országa nukleáris képességeinek "gyors bővítését" szorgalmazta.

A 2019-es hanoi amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó kudarca óta Észak-Korea többször közölte, hogy soha nem fog lemondani fegyvereiről, és nukleáris hatalomnak tekinti magát

