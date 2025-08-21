Titkos atomrakéta-bázist fedeztek fel a kínai határ mellett

A washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központ (CSIS) jelentése szerint a rakétabázis
mindössze 27 kilométerre van az ország kínai határától.
Hozzátették, hogy az Észak-Phjongan tartományban található Szinpung-dong bázis valószínűleg interkontinentális ballisztikus rakétákat tárol, köztük nukleáris képességűeket is.
A fegyverek "potenciális nukleáris fenyegetést jelentenek Kelet-Ázsiára és az amerikai kontinensre" - áll a jelentésben.
A bázis egyike annak a 15-20 ballisztikus rakétabázisnak, karbantartó, támogató, rakéta- és robbanófej-tároló létesítménynek, amelyet Észak-Korea soha nem jelentett be.
A CSIS szerint az elemzőközpont jelentése az első alapos, nyílt forrásokból származó tanulmány, amely megerősíti a bázis létezését.
A bázist egy olyan időszakban fedezték fel, amikor az észak-koreai vezető, Kim Dzsongün nemrégiben országa nukleáris képességeinek "gyors bővítését" szorgalmazta.
A 2019-es hanoi amerikai-észak-koreai csúcstalálkozó kudarca óta Észak-Korea többször közölte, hogy soha nem fog lemondani fegyvereiről, és nukleáris hatalomnak tekinti magát
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
