Tűz ütött ki az amerikai haditengerészet egyik legnagyobb hadihajóján: órákig lángolt a USS New Orleans
Globál

Tűz ütött ki az amerikai haditengerészet egyik legnagyobb hadihajóján: órákig lángolt a USS New Orleans

Portfolio
Tűz ütött ki az amerikai haditengerészet USS New Orleans nevű hajóján Japán partjainál, a legénység és a helyi erők közös erőfeszítéssel fékezték meg a lángokat - írta meg a The War Zone.

Az amerikai haditengerészet San Antonio-osztályú partraszálló hadihajóján, a USS New Orleans-on tűz keletkezett Okinava szigeténél, Uruma város White Beach partszakaszánál. Az amerikai tisztviselők megerősítették, hogy sikerült megfékezni a tüzet, amely helyi idő szerint szerda délután 5 óra körül ütött ki. A japán NHK jelentése szerint a hajó orrészéből füst szállt fel, de a legénység evakuálására nem volt szükség. A helyszínre két tűzoltóhajó érkezett, amelyek mindkét oldalról vízzel árasztották el a hajó orrát. A White Beach haditengerészeti létesítményből érkező hajók mellett a Japán Önvédelmi Erők és a parti őrség járőrhajói is részt vettek a tűzoltási munkálatokban.

A tűz okának és a keletkezett kár mértékének kivizsgálása folyamatban van.

A tüzet végül helyi idő szerint augusztus 21-én 4 órakor, mintegy 12 órával a kitörése után sikerült teljesen eloltani. A 7. Flotta közleménye szerint két tengerész szenvedett kisebb sérüléseket, akiket a fedélzeten láttak el. A USS New Orleans Japán Kjúsú szigetén, Sasebóban állomásozik és az amerikai 7. Flottához tartozik.

A több mint 200 méter hosszú hadihajót 2004-ben állították a haditengerészet szolgálatába, megpakolva több mint 24 ezer tonnás vízkiszorítású, ez az egyik legnagyobb osztály az Egyesült Államokban. Korábban már szenvedett egyszer balesetet, amikor 2009-ben a Hormuzi-szorosban ütközött a szintén amerikai tengeralattjáróval a USS Hartforddal.

Címlapkép forrása: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Tiffini M. Jones via Wikimedia Commons

