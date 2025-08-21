Ukrajnában jól ismert taktikát vetettek be a radikális iszlamisták: megállíthatatlanul terjed az oroszok hadviselése

Afrika Szaharától délre eső részein a motorkerékpár számít az egyik legelterjedtebb közlekedési eszköznek, gyakorlatilag minden településen százasával hajtják őket. A gondot az jelenti, hogy az elmúlt időszakban a fegyveres csoportok elkezdték használni ezeket a járműveket a „portyázásaikhoz”. Ez a stratégia ráadásul az egész térségben elterjedt, mára fegyveres csoportok közlekednek motorral Malitól egészen Beninig. A lap egy észak-benini esetet említ, amikor egy településen 2023-ban váratlanul megjelent egy fegyveres banda, és elkezdték terrorizálni a helyi lakosságot. Ettől kezdve folyamatosan visszatért egy hasonló csoport, amely a gyors és mobil járművek segítségével gyorsan végigrabolták a környéket, majd gyorsan távoztak.
A jelenségre a biztonsági erők is reagáltak, elkezdték a szokottnál sokkal gyakrabban ellenőrizni a motorkerékpárral közlekedőket, de ez azokra is kiterjed, akik pusztán a munka miatt használják ezeket, nem pedig bűnözésre. A Száhel-övezetben a nehéz terepviszonyok miatt sokan választják a motorkerékpárt. Korábban a pick-up terepjárókkal egyszer már történt hasonló, nagyjából egy évtizeddel korábban
a fegyveresek előszeretettel használtak ilyen járműveket, nagyjából hasonló indokkal: viszonylag olcsó volt, gyors és könnyen fel lehetett használni rajtaütésekhez.
A térségben a legnagyobb veszélyt egyértelműen a Dzsamaát Nuszrat al-Iszlám va al-Muszlimín, vagyis a JNIM jelenti. A radikális iszlamista fegyveresekből álló szervezet az egész régió legerősebben felfegyverzett csoportja, mintegy 6000 harcossal pedig tökéletesre emelték a motoros hadviselést. A szélsőséges a gyors és nehezen észrevehető járművek előnyeit kihasználva 2025-ben több alkalommal is rajtaütéseket hajtottak végre, ezek több tucat halálos áldozatot követeltek. A szakértők kiemelik, hogy a terepjárókkal szemben ezek könnyebben elrejthetők és a fogyasztásuk is jóval alacsonyabb.
Az Al-Dzsazíra egy helyi szerelőt is megszólaltatott, aki szerint a megbízhatósága és az alacsony költségeik miatt is előszeretettel választják a motorokat a bandák. Kiemelte, hogy a leggyakoribb műszaki probléma a defekt, de ez könnyedén orvosolható. A radikális csoportok leggyakrabban a feketepiacon jutnak hozzá ezekhez a járművekhez. A helyiek elmondása szerint a kormány megpróbált fellépni a motorkerékpárok egyszerű kereskedelme ellen, de mindez a feketepiac megerősödését hozta el.
A harcmodor egyébként jól ismert az orosz-ukrán háborúból is, az összecsapások előrehaladásával különösen Moszkva egyre inkább az ilyen könnyű és gyors eszközökre kezdett támaszkodni a támadásainál. Azt nehéz lenne megmondani, hogy melyik volt előbb, mivel mindkét fél már évek óta használja a motorkerékpárokat harcok közben.
Címlapkép forrása: Dotun55 via Wikimedia Commons
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Még a legoptimistább várakozásokat is túlszárnyalta a dunavecsei okosgyár napelemes rendszere
Rekorder termelést hozott.
Megint pocsék amerikai munkaerőpiaci adat érkezett
A várakozásokat felülmúló növekedés volt a munkanélküliségben.
Egy kiadós esés első jeleit látjuk a tőzsdéken? Véleményt mondott a Citi
Nyugtat a bank elemzője.
Ukrajnában jól ismert taktikát vetettek be a radikális iszlamisták: megállíthatatlanul terjed az oroszok hadviselése
Tökéletesre fejlesztették a harcmodort.
Egységesen 3 százalékra csökkenhet a Széchenyi Kártya Program hiteleinek a kamata
A programot koordináló KAVOSZ üdvözölte a javaslatot.
Ez durva: betiltanák, hogy nyugdíjat is kapjanak az állami alkalmazottak
Vagy nyugdíj, vagy fizetés.
Elkezdtek szenvedni a tőzsde sztárrészvényei, a Goldman Sachs szerint viszont itt az ideje beszállni
Vételi lehetőséget látnak az esésben.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Minierdők a város szívében
A Mijavaki-módszerrel telepített minierdők kis területen is hatékonyan növelik a biodiverzitást és mérséklik a városi hőszigethatást.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Merre mozdulhat az arany ára?
Az arany árfolyamát azonban nem csupán a monetáris politika alakítja. A világpolitikai kockázatok, az ellátási láncok geopolitikai átrendeződése és az inflációs bizonytalanság mind hozzáj
SPB: Alacsony kereslet és növekvő költségek veszélyeztethetik az amerikai vállalatok nyereségességét
Emelkedésnek indult a román CPI az energia ársapkák kivezetésének köszönhetően. A piac összességében pozitívan reagált a költségvetés rendbetételére irányuló kormányzati erőfeszít
Mi a baj dollárral?
Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr
Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Ingatlanvásárlás 3%-os hitellel - érdemes alaposan átgondolni Mindenki jól jár a 3%-os hitellel? - Nem biztos. Sokan úgy gondolják, hogy a 3%-os kamat
Nem volt elég a tavalyi helikopterezés, idén hajóra váltottak (x)
A 2025-ös FIDE Iskolák Világbajnoksága és a Smart Moves Summit az Egyesült Államokban ért véget (x)
Magyarország csapata az 55 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.