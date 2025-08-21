  • Megjelenítés
Ukrajnában jól ismert taktikát vetettek be a radikális iszlamisták: megállíthatatlanul terjed az oroszok hadviselése
Ukrajnában jól ismert taktikát vetettek be a radikális iszlamisták: megállíthatatlanul terjed az oroszok hadviselése

Az Al-Dzsazíra részletes beszámolója szerint Afrikában a Száhel-övezetben a megszokottól eltérő, teljesen újfajta harcmodor terjedt el a fegyveres csoportok körében, ez pedig az eddigieknél is sokkal veszélyesebbé tette a térséget.

Afrika Szaharától délre eső részein a motorkerékpár számít az egyik legelterjedtebb közlekedési eszköznek, gyakorlatilag minden településen százasával hajtják őket. A gondot az jelenti, hogy az elmúlt időszakban a fegyveres csoportok elkezdték használni ezeket a járműveket a „portyázásaikhoz”. Ez a stratégia ráadásul az egész térségben elterjedt, mára fegyveres csoportok közlekednek motorral Malitól egészen Beninig. A lap egy észak-benini esetet említ, amikor egy településen 2023-ban váratlanul megjelent egy fegyveres banda, és elkezdték terrorizálni a helyi lakosságot. Ettől kezdve folyamatosan visszatért egy hasonló csoport, amely a gyors és mobil járművek segítségével gyorsan végigrabolták a környéket, majd gyorsan távoztak.

A jelenségre a biztonsági erők is reagáltak, elkezdték a szokottnál sokkal gyakrabban ellenőrizni a motorkerékpárral közlekedőket, de ez azokra is kiterjed, akik pusztán a munka miatt használják ezeket, nem pedig bűnözésre. A Száhel-övezetben a nehéz terepviszonyok miatt sokan választják a motorkerékpárt. Korábban a pick-up terepjárókkal egyszer már történt hasonló, nagyjából egy évtizeddel korábban

a fegyveresek előszeretettel használtak ilyen járműveket, nagyjából hasonló indokkal: viszonylag olcsó volt, gyors és könnyen fel lehetett használni rajtaütésekhez.

A térségben a legnagyobb veszélyt egyértelműen a Dzsamaát Nuszrat al-Iszlám va al-Muszlimín, vagyis a JNIM jelenti. A radikális iszlamista fegyveresekből álló szervezet az egész régió legerősebben felfegyverzett csoportja, mintegy 6000 harcossal pedig tökéletesre emelték a motoros hadviselést. A szélsőséges a gyors és nehezen észrevehető járművek előnyeit kihasználva 2025-ben több alkalommal is rajtaütéseket hajtottak végre, ezek több tucat halálos áldozatot követeltek. A szakértők kiemelik, hogy a terepjárókkal szemben ezek könnyebben elrejthetők és a fogyasztásuk is jóval alacsonyabb.

Az Al-Dzsazíra egy helyi szerelőt is megszólaltatott, aki szerint a megbízhatósága és az alacsony költségeik miatt is előszeretettel választják a motorokat a bandák. Kiemelte, hogy a leggyakoribb műszaki probléma a defekt, de ez könnyedén orvosolható. A radikális csoportok leggyakrabban a feketepiacon jutnak hozzá ezekhez a járművekhez. A helyiek elmondása szerint a kormány megpróbált fellépni a motorkerékpárok egyszerű kereskedelme ellen, de mindez a feketepiac megerősödését hozta el.

A harcmodor egyébként jól ismert az orosz-ukrán háborúból is, az összecsapások előrehaladásával különösen Moszkva egyre inkább az ilyen könnyű és gyors eszközökre kezdett támaszkodni a támadásainál. Azt nehéz lenne megmondani, hogy melyik volt előbb, mivel mindkét fél már évek óta használja a motorkerékpárokat harcok közben.

